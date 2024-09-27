ФСБ не може зупинити просування ЗСУ в Курській області, — ISW

На думку аналітиків, ФСБ не має достатньої підготовки, щоб протидіяти комбінованим атакам ЗСУ в Курській області.

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Спецпризначенці Федеральної служби безпеки Росії, яким Володимир Путін доручив провести контртерористичну операцію в Курській області, не мають для цього достатньої підготовки та обладнання. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 26 вересня.

"Спецназ ФСБ зазвичай проводив контртерористичні операції проти невеликих терористичних груп і, ймовірно, не має достатньої підготовки та обладнання, необхідних для реагування на українські підрозділи, які проводять комбіновані збройні атаки", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що ФСБ намагається координувати бойові завдання з Міністерством оборони РФ та російськими військовими, попри те, що контролює антитерористичну операцію в Курській області.

В ISW нагадали, що неназваний офіцер ФСБ повідомив "Новой газете в Европе", що групи "Альфа" і "Вимпел" погано пристосовані для ведення загальновійськових боїв із застосуванням важкої техніки проти регулярних збройних сил.

Крім того, інше джерело, близьке до російських спецслужб, повідомило "Новой газете в Европе", що Центр спеціальних операцій ФСБ не має "спільного зв'язку" з російськими військовими частинами і що досі немає спільного штабу для координації бойових завдань між ФСБ і російськими військовими.

Аналітики підкреслили, що Володимир Путін спочатку доручив ФСБ провести контртерористичну операцію в Бєлгородській, Брянській і Курській областях, але потім почав доручати однакові завдання Міністерству оборони РФ, ФСБ та Росгвардії. Таким чином, на думку аналітиків, Кремль і російське військове командування намагалися створити злагоджену і ефективну структуру командування і управління в Курській області.

"Залишається незрозумілим, які обов'язки належать до компетенції контртерористичної операції ФСБ або Координаційної ради Міноборони РФ", — йдеться у звіті.

В ISW наголосили, що дублювання завдань і слабкі структури, швидше за все, і надалі будуть створювати тертя між ФСБ і МО Росії.

Нагадаємо, у звіті ISW за 25 вересня аналітики повідомили, що Росія навряд застосує ядерну зброю, а Путін намагається викликати нову хвилю паніки.