РФ змінює ядерну доктрину: Москва відповідатиме на атаки звичайною зброєю, — Путін (відео)

За словами глави Кремля, РФ застосує ядерну зброю в разі "агресії" не тільки проти неї, а й проти Білорусі, адже ця країна — учасник Союзної держави.

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Росія змінює ядерну доктрину. Тепер Москва зможе використовувати ядерну зброю проти неядерних країн. Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час засідання Радбезу з ядерного стримування 25 вересня.

За словами Путіна, сучасна військово-політична обстановка динамічно змінюється, а тому РФ буде враховувати нові "джерела загроз" для себе і союзників.

Він зазначив, що тепер РФ розширює категорію держави і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також було доповнено перелік військових загроз, для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування.

Путін сказав, що агресію з боку будь-якої "неядерної держави", але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад РФ.

За словами глави Кремля, буде зафіксовано умови переходу РФ до застосування ядерної зброї. Це масоване використання літаків, крилатих ракет, БПЛА, гіперзвукових та інших літальних апаратів.

"Також чітко фіксуються умови переходу Росії до застосування ядерної зброї. Будемо розглядати таку можливість вже при отриманні достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу і перетин ними нашого державного кордону", — заявив Путін.

Він також заявив, що РФ застосує ядерну зброю в разі "агресії" не тільки проти неї, а й проти Білорусі, адже ця країна — учасник Союзної держави.

За словами Путіна, ядерна зброя буде застосована навіть у тому разі, якщо буде загроза критичної ситуації для "суверенітету" РФ через звичайну зброю.

Нагадаємо, військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий пояснив, чому РФ не застосовує ядерну зброю. За його словами, ця зброя розроблялася не для того, щоб її використовувати, а для стримування, а прорив ЗСУ в Курську область показав брак резервів у Росії

Також в Інституті вивчення війни повідомляли, що "брязкання ядерною зброєю" втратило ефект, а тому Кремль змушений шукати інші варіанти залякування. За словами аналітиків, Росія може шукати "більш тонку й обмежену" відповідь Заходу, на який ядерні погрози вже не діють. Крім того, погрозами Москви незадоволені деякі її союзники.