РФ меняет ядерную доктрину: Москва будет отвечать на атаки обычным оружием, — Путин (видео)

По словам главы Кремля, РФ применит ядерное оружие в случае "агрессии" не только против нее, но и против Беларуси, ведь эта страна – участник Союзного государства.

Related video

Россия меняет ядерную доктрину. Теперь Москва сможет использовать ядерное оружие против неядерных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совбеза по ядерному сдерживаю 25 сентября.

По словам Путина, современная военно-политическая обстановка динамично меняется, а потому РФ будет учитывать новые "источники угроз" для себя и союзников.

Он отметил, что теперь РФ расширяет категорию государства и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

Путин сказал, что агрессию со стороны любого "неядерного государства", но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение РФ.

По словам главы Кремля, будут зафиксированы условия перехода РФ к применению ядерного оружия. Это массированное использование самолетов, крылатых ракет, БПЛА, гиперзвуковых и других летательных аппаратов.

"Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы", — заявил Путин.

Он также заявил, что РФ применит ядерное оружие в случае "агрессии" не только против нее, но и против Беларуси, ведь эта страна – участник Союзного государства.

По словам Путина, ядерное оружие будет применено даже в том случае, если для будет угроза критической ситуации для "суверенитета" РФ из-за обычного оружия.

Напомним, военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий объяснил, почему РФ не применяет ядерное оружие. По его словам, это оружие разрабатывалось не для того, чтобы его использовать, а для сдерживания, а прорыв ВСУ в Курскую область показал нехватку резервов у России

Также в Институте изучения войны сообщали, что "бряцание ядерным оружием" потеряло эффект, а потому Кремль вынужден искать другие варианты запугивания. По словам аналитиков, Россия может искать "более тонкий и ограниченный" ответ Западу, на который ядерные угрозы уже не действуют. Кроме того, угрозами Москвы недовольны некоторые ее союзники.