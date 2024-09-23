Расширение агрессии на другие страны: чем, кроме ядерной кнопки, Путин может запугивать Запад

В Кремле растет осознание того, что Запад не поддается ядерным угрозам, и поэтому Путин активно ищет новые способы заставить придерживаться своих так называемых красных линий, пишут влиятельные мировые СМИ. Какие альтернативные методы шантажа могут оставаться в арсенале Москвы, выяснял Фокус.

Related video

В воскресенье, 22 сентября лидеры формата QUAD — четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (США, Австралия, Индия, Япония) заявили о неприемлемости применения или угроз применения ядерного оружия Россией. В частности, в своем заявлении, Байден, Моди, Кисида и Энтони Албанизи, предварительно отметив, что собственными глазами видели "ужасные последствия войны в Украине", добавили: "В контексте этой войны мы разделяем мнение об абсолютной неприемлемости применения или угрозы применения ядерного оружия. Мы подчеркиваем важность соблюдения международного права и Устава ООН".

Почему девальвирует тема ядерных угроз со стороны РФ

Примечательно, что перед началом QUAD, Джо Байден пригласил коллег по "четверке" в собственный дом в Уилмингтоне (штат Делавэр), а сам саммит организовал в школе, в которую ходил более 60 лет назад. Влиятельные западные медиа в контексте встречи лидеров "квартета", особый акцент делают именно на ядерной компоненте.

В частности, The Washington Post сообщает, мол, внутри Кремля растет понимание того, что каждое последующее использование ядерной угрозы начинает терять свою силу, а "красные линии" РФ систематически пересекаются.

Аналитики и чиновники, близкие к российским дипломатам, рассказали изданию, что вместо этого Путин активно ищет альтернативы ядерным угрозам. "Произошло перенасыщение ядерными угрозами, — сказал WP на условиях анонимности один из росчиновников. Он отдельно подчеркнул, что к таким заявлениям уже есть иммунитет, и они никого не пугают. Российский академик, "имеющий тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами", согласился с этим, назвав ядерный вариант "наименее возможным" из вероятных сценариев.

В свою очередь близкий к Кремлю политолог Сергей Марков отметив, что в высших эшелонах российской армии растет недовольство тем, что "мы много говорим о красных линиях, но ничего не делаем", добавил: "В какой-то момент нам придется пойти на эскалацию".

Марков предположил, что возможными эскалационными шагами РФ могут стать удары по авиабазам Североатлантического Альянса в Польше и Румынии, где базируются истребители F-16. "Поскольку Россия уверена, что в какой-то момент удары по Москве обязательно состоятся, то мы должны ударить первыми", — аргументировал он. Кроме того, российский политолог отметил, что Путин может попытаться увеличить угрожающую риторику и разыграть "золотую карту", пойдя на эскалацию перед выборами президента США. "Если Путин пойдет на эскалацию, то США будут бояться ядерной войны, и Трамп победит", — резюмировал Марков.

Зато эксперты, с которыми пообщался Фокус убеждены, что Кремль, полностью не отказываясь от ядерных угроз, параллельно будет прибегать к новым методам шантажа.

Какие гибридные методы войны задействует Путин

В частности эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Прекрасно понимая, что на любой ядерный шаг мгновенно будет ответ, Путин отвергает практическую реализацию этого сценария. Правда, позиция здесь может измениться в случае, если на территории РФ будут иметь место более широкие боевые действия. Сейчас же Путин будет делать все возможное с тем, чтобы переломить ситуацию в свою пользу на поле боя. Собственно, поэтому мы сейчас слышим разговоры о новой мобилизации в России для достижения тех целей, которые Путин поставил в рамках "СВО" по вытеснению наших войск с Донбасса. Параллельно с этим будут происходить попытки отвоевать Курщину, события в которой стали для России дополнительным международным позором".

Синхронно с военной активностью, считает эксперт, Путин будет пытаться закрепить вес старых союзников и найти новых, в частности путем расширения формата БРИКС с целью улучшения своих позиций в обходе санкций и на геополитической арене в целом.

Важно

Ядерный удар от России: зачем Путин меняет доктрину по применению сокрушительного оружия

"Кремль также будет создавать альтернативные площадки для переговоров в противовес тем, которые предлагает Украина. Кроме того, не исключаю, что Путин расширит границы своей агрессии на другие государства или даже регионы. Например, он может более активно помогать Ирану в войне на Ближнем Востоке, что, мягко говоря, не вызовет удовлетворения Запада. В этом смысле не исключаю, что Кремль может угрожать, а может и сразу передать Ирану ядерные технологии", — подчеркивает Станислав Желиховский.

По его словам, РФ также может усиливать гибридные методы путем подрывной деятельности в избирательных процессах. "Уже зафиксировано вмешательство РФ в американскую избирательную гонку. Похожие по своей сути процессы имеют место и в странах Европейского Союза. Один из ярких примеров — это ФРГ, где Россия сотрудничает с такими политсилами, как "Альтернатива для Германии" и другими, которые выступают не только против правительства Шольца, но и против поддержки Украины. Германия с каждым днем все больше погружается в свою предвыборную игру и, думаю, здесь РФ тоже интенсифицирует свою работу, чтобы до сентября следующего года изменить там политический ландшафт с тем, чтобы Берлин меньше помогал Киеву", — отмечает эксперт.

По убеждению Станислава Желиховского российский фактор, кроме всего вышеупомянутого, может также играть свою роль в горячих точках, в частности в некоторых странах Африки и Латинской Америки.

"Конечно, все это будет сопровождаться громким визгом российской пропаганды, которая является одним из ключевых инструментов Кремля. Кстати, ядерная компонента из пропагандистских "песен" РФ тоже вряд ли исчезнет. В общем, думаю, Россия в ближайшее время вступит в борьбу на всех возможных уровнях, направлениях и плоскостях. То есть, мы увидим новые витки, поскольку Путин, к сожалению, не собирается идти на переговоры с Украиной, а наоборот — аккумулирует усилия для продолжения войны на уничтожение украинского государства, как такового", — резюмирует Станислав Желиховский.

Почему Кремль не откажется от ядерного шантажа

В свою очередь политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "По моему мнению, сегодня не следует полностью списывать ядерный шантаж со стороны России. Тот же Медведев постоянно об этом говорит и, несмотря на то, что его воспринимают, как какого-то дурачка, на самом деле он является не просто бывшим президентом, но до сих пор занимает весомые должности, в частности заместителя председателя Совбеза РФ, председателя Комиссии военно-промышленного комплекса. У России остается огромный ядерный потенциал, фактически вся ядерная триада. Мировой образ России, которую всем следует бояться построен именно на этом, поэтому не думаю, что Кремль откажется от дальнейшей эксплуатации ядерной риторики".

Эксперт: "Не думаю, что Кремль откажется от дальнейшей эксплуатации ядерной риторики" Фото: Getty Images

Между тем, эксперт попутно напомнил о недавних ядерных учениях с ракетой "Сармат", которые "закончились полным фиаско".

"Таким образом, эффект от игры ядерными мышцами оказался несколько иным. Но для усиления этого эффекта у России есть и другие варианты. Один из них — это шантажирование ядерной энергетикой. Сюда входит и возможность нанесения ударов по связанной с атомными электростанциями инфраструктуре Украины, и разноплановые манипуляции вокруг АЭС, находящихся в непосредственной близости к линии фронта — захваченной Запорожской атомной электростанции, а также Смоленской и Курской АЭС", — отмечает Дмитрий Левусь.

Кроме того, по его словам, есть целая куча других вещей, которые может задействовать Россия, "которой правит чекист и соответственно вся структура построена на персонажах, которые все время занимались тайными операциями, шантажом, политическими убийствами и поддержкой террористов".

Все инструменты террористического давления, считает политолог, непременно будут задействованы Москвой с тем, чтобы Запад в разговоре с ней был еще более гибким и уступчивым.

Наряду с тем, Дмитрий Левусь призывает не преувеличивать арсеналы возможностей Российской Федерации, поскольку украинские действия на Курщине, уничтожение дальнобойным оружием украинского производства складов боеприпасов врага, а также "катастрофа" с ракетой "Сармат", являются наглядными свидетельствами того, что российская мощь в мире несколько переоценена.