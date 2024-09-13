На двух стульях: у Зеленского объяснили, почему Эрдоган спешит в БРИКС (видео)

Реджеп Тайип Эрдоган вполне может поддерживать позицию Украины по Крыму и сотрудничать со страной-агрессором Россией, пояснил советник главы ОП Михаил Подоляк. В ситуации хаоса Турция пытается получить дивиденды.

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Турция находится в сложной экономической ситуации, поэтому готова наращивать товарооборот даже с Россией. Чтобы помочь собственной экономике и "использовать хаос", президент Реджеп Тайип Эрдоган спешит вступить в БРИКС, геополитическое объединение развивающихся стран. Об особенностях позиции Эрдогана советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подолляк рассказал на "РБК-Украина".

Подоляк отреагировал на вопрос о "сидении на двух стульях", которое демонстрирует Турция. С одной стороны, глава этого государства заявляет о возвращении Крыма в Украину, а с другой — пытается присоединиться к сообществу, куда входит РФ, которая этот Крым оккупировала, уточнил журналист. В ответ советник главы ОП пояснил, что Турция, как и ряд других стран, пытается получить дивиденды и не следует удивляться, что кто-то в нынешнем мире является "циничным и прагматичным". В такой ситуации Эрдоган использует неупорядоченность, которая появилась после вторжения РФ, и действует в рамках национальной стратегии.

"Турция хочет получить то, что может получить и использовать это время хаоса, который создала РФ и началось полномасштабное вторжение", — отметил он.

Чиновник напомнил, что в этой стране сейчас происходит девальвация национальной валюты, есть другие негативные явления в экономике. Чтобы как-то спастись, попытаются нарастить товарооборот, например, с Россией. В то же время он отметил два аспекта. Во-первых, для Эрдогана принципиально поддержать принадлежность Крыма Украине. Во-вторых, БРИКС — не политическое или военное образование, а чисто экономическое, поэтому туда не запрещено вступать и членам НАТО.

"Это объединение ради решения определенных экономической проблематики, поэтому спокойно это может уживаться в одном пакете одновременно", — подытожил Подоляк.

Эрдоган и БРИКС — комендант Подоляка см. с 3:05

БРИКС — это международная организация, первыми членами которой были пять развивающихся стран с наибольшей площадью: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Североафриканская Республика (Brazil, Russia, India, China, South Africa — то есть BRICS). Фокус писал, что в январе 2024 года это сообщество выросло вдвое благодаря вступлению еще пяти стран: Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия.

В сентябре 2024 года Bloomberg сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС и вопрос будет обсуждаться в октябре.

Напоминаем, Фокус собрал информацию о позиции Эрдогана по Крыму, России и войне в Украине, а также о возможности участия Турции в мирных переговорах.