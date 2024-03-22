В 2024 году буде хуже: МВФ предупредил о серьезных проблемах для экономики Украины

Как объяснила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, восстановление экономических показателей и дальше будет зависеть от ситуации на фронте.

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Экономика Украины сумела восстановить стабильность во время полномасштабной войны с Россией. Но в 2024 году ситуация может усложниться. Об этом сказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Вторжение России в Украину продолжает приносить Украине огромные социальные и экономические издержки. Однако макроэкономическая и финансовая стабильность сохранилась, что отражает умелую политику украинских властей, а также существенную внешнюю поддержку", — сказала она.

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В организации говорят, что в 2023 году украинская экономика выросла на 5%, тогда как в 2022 году уровень падения составил 29,1%. Ожидается, что в 2024 году уровень экономического развития снова снизится, предварительно — до 3-4%.

"В будущем ожидается, что восстановление несколько замедлится, учитывая чрезвычайно высокие риски для перспектив, обусловленные главным образом исключительно высокой неопределенностью, связанной с войной, а также потенциальными задержками во внешнем финансировании", — добавила Георгиева.

Глава МВФ сказала, что украинские власти должны учитывать эти риски. Также крайне важно, чтобы внешнее финансирование, которое Украине предоставляют партнеры, предоставлялось вовремя, что поможет стране сохранить макроэкономическую стабильность в условиях полномасштабной войны, поскольку она продолжает истощаться финансовый потенциал государства.

"Внешние выплаты на соответствующих льготных условиях, а также мощная мобилизация внутренних ресурсов необходимы Украине для удовлетворения своих потребностей в финансировании и обеспечения финансовой и долговой устойчивости", — подчеркнула она.

В то же время Георгиева отметила, что ситуация в финансовом секторе остается стабильной, но важно и дальше укреплять финансовую безопасность, управления и планирования на случай непредвиденных обстоятельств.

Финансовая помощь МВФ для Украины: последние новости

21 марта стало известно, что совет Международного валютного фонда пересмотрел кредитную программу для Украины и согласился выделить очередной транш в размере 880 миллионов долларов на поддержку бюджета.

В МВФ отметили, что Киев выполнил все четыре требования для того, чтобы получить новую часть финансирования. Речь идет об:

принятии национальной стратегии доходов;

создании дорожной карты управления государственными инвестициями;

разработке мероприятий по мобилизации поступлений в государственный бюджет на 2024 год;

принятии законов, направленных на усиление институциональной автономности и эффективности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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Экстремальные вызовы: Украине нужны миллиарды долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета

Напомним, недавно заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал о прогнозе центробанка об экономическом развитии Украины на 2024 год. По его словам, если в 2023 году экономика страны выросла до 5,7%, то в 2024-ом таких показателей ждать не стоит.

Отметим, 12 января директор МВФ по коммуникациям Джули Козак заявила, что в 2024 году дефицит государственного бюджета Украины все еще будет довольно масштабным.