Экстремальные вызовы: Украине нужны миллиарды долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета

В Минфине заявили, что помощь со стороны иностранных партнеров сейчас очень важна. Так, внутренние ресурсы страны направлены на противостояние российским оккупантам.

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Украине нужно примерно 37,3 млрд долларов внешнего финансирования, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета в 2024 году. Среди них – 9,5 млрд долларов на финансирование первоочередных потребностей. Об этом сообщили 6 марта в Министерстве финансов.

Как рассказала заместитель главы Минфина Ольга Зыкова на выступлении на круглом столе в Париже, посвященном восстановлению Украины, после начала полномасштабного вторжения РФ правительство Украины работает над тем, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность страны в условиях экстремальной неопределенности и вызовов.

Зыкова отметила, что помощь со стороны иностранных партнеров сейчас очень важна. Так, внутренние ресурсы страны направлены на противостояние российским оккупантам.

Зыкова заявила, что приоритеты госбюджета и восстановление страны являются ключевыми для экономического развития, а также возвращения украинцев домой. По ее словам, Минфин благодарен международным партнерам за поддержку. Это способствует созданию безопасных условий для жизни украинцев и экономическому восстановлению.

Напомним, украинцам объяснили, будет ли дефицит электроэнергии летом. Как объяснил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко, прошедшей зимой были периоды, когда атомная и тепловая генерация работали на полную мощность. Такая же ситуация возникнет и летом, однако энергетики к этому готовы.

Также сообщалось, что Кабмин планирует продлить срок подачи заявлений на выплаты ВПЛ. Как сообщили в Минреинтеграции, если предложенные изменения согласуют с правительством, тогда переселенцы, которые получали государственную помощь и подали заявление на продление выплат, начнут получать деньги уже с марта.