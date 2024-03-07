Екстремальні виклики: Україні потрібні мільярди доларів, щоб покрити дефіцит бюджету

У Мінфіні заявили, що допомога з боку іноземних партнерів зараз дуже важлива. Так, внутрішні ресурси країни спрямовані на протистояння російським окупантам.

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Україні потрібно приблизно 37,3 млрд доларів зовнішнього фінансування, щоб покрити дефіцит державного бюджету у 2024 році. Серед них — 9,5 млрд доларів на фінансування першочергових потреб. Про це повідомили 6 березня в Міністерстві фінансів.

Як розповіла заступниця глави Мінфіну Ольга Зикова під час виступу на круглому столі в Парижі, присвяченому відновленню України, після початку повномасштабного вторгнення РФ уряд України працює над тим, щоб зберегти макроекономічну стабільність країни в умовах екстремальної невизначеності та викликів.

Зикова зазначила, що допомога з боку іноземних партнерів зараз дуже важлива. Так, внутрішні ресурси країни спрямовані на протистояння російським окупантам.

Зикова заявила, що пріоритети держбюджету та відновлення країни є ключовими для економічного розвитку, а також повернення українців додому. За її словами, Мінфін вдячний міжнародним партнерам за підтримку. Це сприяє створенню безпечних умов для життя українців та економічному відновленню.

Нагадаємо, українцям пояснили, чи буде дефіцит електроенергії влітку. Як пояснив головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко, минулої зими були періоди, коли атомна і теплова генерація працювали на повну потужність. Така ж ситуація виникне і влітку, проте енергетики до цього готові.

Також повідомлялося, що Кабмін планує продовжити термін подання заяв на виплати ВПО. Як повідомили в Мінреінтеграції, якщо запропоновані зміни узгодять з урядом, тоді переселенці, які отримували державну допомогу і подали заяву на продовження виплат, почнуть отримувати гроші вже з березня.