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Економіка Віялові відключення після обстрілів РФ

Зиму пройшли без блекаутів: українцям пояснили, чи буде дефіцит електроенергії влітку

світло в картирах, будинок, електроенергія
Фото: Flickr | Влітку 2024 року в Україні не буде проблем з електроенергією

Як пояснив головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко, минулої зими були періоди, коли атомна і теплова генерація працювали на повну потужність. Така ж ситуація виникне і влітку, проте енергетики до цього готові.

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У 2022 і 2023 роках росіяни завдавали масованих ракетних і дронових ударів по енергетичних об'єктах України, намагаючись вивести з ладу всю енергосистему країни. Взимку 2024 року ситуація в енергосистемі теж була складною, але масштабних відключень електроенергії вдалося уникнути. Тим часом багатьох хвилює питання про те, чи виникнуть перебої зі світлом влітку, адже споживання електроенергії традиційно зросте, а на атомних електростанціях почнуться ремонти в межах підготовки до нового осінньо-зимового періоду. Про те, чи буде стабільно працювати українська енергосистема в літній період, розповів директор з управління ОЕС України — головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко.

Так, за його словами, у компанії вважають, що українські споживачі навряд чи зіткнуться з дефіцитом електроенергії наступного літа.

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"Під час літнього періоду дефіциту електроенергії у нас не планується", — сказав Зайченко.

За його словами, взимку 2023/2024 були періоди з досить низькими температурами — до мінус 15 градусів, коли атомна і теплова генерація працювали на повну потужність. Однак масштабного блекауту, попри всі пошкодження в енергосистемі після обстрілів, не сталося. Балансу вдалося досягти завдяки високим рівням води в Дніпрі та роботі ГЕС.

"Зараз має розпочатися ремонтна кампанія по НАЕК "Енергоатом"", — розповів він.

Блекаути в Україні: чому енергосистема взимку працювала стабільно

Наприкінці січня 2024 року представник парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк говорив: незважаючи на відсутність обстрілів, енергосистема не могла працювати на повну потужність, тому в листопаді та грудні 2023 року фіксувався дефіцит електроенергії.

Уникнути блекаутів вдалося завдяки вдалій диспетчеризації енергосистеми з боку "Укренерго". Допомогла й аварійна допомога з боку Румунії, Словаччини, Польщі, Молдови. Крім того, йшов законтрактований комерційний імпорт електроенергії з європейських країн. Контролювати ситуацію допомогли й гідроенергетики.

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"Гідроенергетики за наявності достатньої кількості води в каскадах наших річок можуть збільшувати обсяг генерації до проєктної потужності станцій. Крім того, гідроакумулювальні станції у вечірні та ранкові піки додатково працюють на енергосистему за потреби", — розповів він.

Раніше Фокус писав про схему розкрадання електроенергії, що завдала збитків "Укренерго" в 716 мільйонів гривень. Також нагадаємо, що Україна вже відновила експорт електроенергії в деякі країни Європейського Союзу.