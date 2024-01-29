"Полетіли б голови брехунів": у Раді розповіли, як РФ допомогла Україні уникнути блекаутів

За словами члена парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, деякі українські чиновники брехали про хороший захист енергетичних об'єктів від ударів ворога. Нардеп стверджує, що Україні допомогла відсутність ракетного фактчекінгу.

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Цієї зими електроенергія українцям подається стабільно (перебої траплялися лише в окремих регіонах через негоду), хоча Росія майже щодня атакує Україну. При цьому блекаутів станом на кінець січня 2024 року поки що вдалося уникнути завдяки кільком факторам, розповів в інтерв'ю виданню "Телеграф" 29 січня представник парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Блекаути в Україні: чому енергосистема працює стабільно

За його словами, на стабільну роботу української енергосистеми в осінньо-зимовий період 2023/2024 вплинули такі чинники, як:

відсутність масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури;

ремонт розподільчих підстанцій;

заміна пошкоджених трансформаторів.

"Напередодні проходження осінньо-зимового періоду розвідки партнерів і наш ГУР прогнозували підготовку росіян до продовження ракетної кампанії атак на енергетичну інфраструктуру. Очевидно, наш ворог змінив тактику і цілі ракетної кампанії", — сказав він.

Водночас, як зазначив Нагорняк, ситуація була б набагато гіршою, якби ворог був націлений знищити саме енергоінфраструктуру України, як це було 2022 року. За його словами, деякі чиновники доносили неправдиву інформацію про трирівневий захист енергетичних об'єктів країни.

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"Добре, що не було ракетного фактчекінгу. Інакше слідом за трансформаторами полетіли б голови деяких брехунів. Навесні ми повернемося до цього питання через парламентський контроль", — розповів Сергій Нагорняк.

Дефіцит електроенергії: як вдалося збалансувати енергосистему

Водночас, каже депутат, навіть без масованих обстрілів з боку ЗС РФ, в енергосистемі був дефіцит потужності в листопаді та грудні. Але уникнути блекаутів вдалося завдяки вдалій диспетчеризації енергосистеми з боку "Укренерго". Допомогла й аварійна допомога з боку Румунії, Словаччини, Польщі, Молдови. Крім того, йшов законтрактований комерційний імпорт електроенергії з європейських країн.

Збалансувати ситуацію вдалося і завдяки гідроенергетикам.

"Гідроенергетики за наявності достатньої кількості води в каскадах наших річок можуть збільшувати обсяг генерації до проєктної потужності станцій. Крім того, гідроакумулюючі станції у вечірні та ранкові піки додатково працюють на енергосистему за потреби", — наголосив представник парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

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Нагадаємо, 16 січня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив про складнощі через удари Росії по енергетичних об'єктах в Україні. Як розповів фахівець, у такому разі доведеться скористатися аварійною допомогою Євросоюзу, але країни Європи можуть дати невеликі обсяги струму, їх не вистачить, якщо в енергосистемі буде значний дефіцит.

Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, Україна накопичила енергоресурси, тому частину зими країна пройшла успішно.