Енергосистема вистоїть: чому РФ не зможе влаштувати новий блекаут в Україні

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Україна накопичила енергоресурсів, тому частину зими країна пройшла успішно.

Related video

ЗС РФ продовжують завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах і намагаються зруйнувати генерацію на прифронтових територіях. Але ефективна система ППО та заходи, за допомогою яких було посилено фізичний захист енергооб'єктів, не дають змоги росіянам завдати вагомої шкоди енергосистемі. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Важливо

Зі світлом під час блекаутів: кому в Україні не відключатимуть електроенергію

Він зазначив, що зараз в України є запаси палива для проходження зимового періоду. Однак країні потрібно поповнювати резерви, щоб краще підготуватися до повторних масованих атак російської армії.

"У нас достатньо запасів вугілля, газу та ядерного палива. І це дає нам упевненість сказати, що ми пройшли половину зими і вистоїмо до її кінця", — наголосив міністр.

Як пояснив Галущенко, запас міцності з'явився після наймасштабнішої ремонтної кампанії на енергооб'єктах, яка відбувалася навесні та влітку 2023 року.

"Станом на сьогоднішній день система стабільна, зокрема завдяки і партнерам, їхній підтримці та нашим спільним зусиллям", — зазначив Герман Галущенко.

Удари по енергосистемі: чи можливий новий блекаут

За словами головного диспетчера "Укренерго" Віталія Зайченка, немає жодних гарантій того, що в Україні більше не буде відключень електрики. Він зазначив, що війна триває і російські окупанти не відмовляються від терору.

"Ми бачимо, що йде постачання озброєння з Північної Кореї, Ірану. Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різними. Утім, якщо винести ризик обстрілів "за дужки", то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії", — заявив Віталій Зайченко.

Важливо

Блекаути в Україні: в Міненерго розповіли, коли можливі масові відключення світла

Нагадаємо, 16 січня повідомлялося, що ракетні удари по енергетичних об'єктах в Україні можуть спричинити складнощі, про що попередив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький. Як розповів фахівець, у такому разі доведеться скористатися аварійною допомогою Євросоюзу, але країни Європи можуть дати невеликі обсяги струму, їх не вистачить, якщо в енергосистемі буде значний дефіцит.

Також раніше Фокус писав про схему розкрадання електроенергії, яка завдала збитків "Укренерго" в 716 млн грн.