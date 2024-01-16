Чи вдасться уникнути відключень електроенергії: що придумали в Міненерго

За словами чиновників, Україна може скористатися аварійною допомогою ЄС. Але ці невеликі обсяги не врятують в умовах значного дефіциту.

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Можливі ракетні удари по об'єктах енергосистеми України в умовах холодів можуть викликати складнощі. Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив про кілька періодів похолодань у січні, лютому і березні. Про це повідомляє "РБК".

"На нас чекає, напевно, кілька холодних періодів протягом січня, лютого, можливо, і березня", — сказав керівник "Укренерго", додавши, що саме в цей час ЗС РФ можуть піддати атакам українську енергетику.

Передбачено низку екстрених заходів. Серед іншого, Україна може скористатися аварійною допомогою ЄС. Однак це обсяги невеликі, які не врятують в умовах значного дефіциту.

Ще один можливий інструмент, до якого можуть вдатися, — відключення споживачів. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що насамперед відключатимуть промислові підприємства. Відключати електроенергію для пересічних громадян будуть в останню чергу.

"Ми почнемо з аварійної допомоги, а потім можуть бути відключення промисловості", — сказав Галущенко. На основі досвіду минулого року глави областей можуть обирати об'єкти для обмеження енергоспоживання, уточнив він, додавши, що відключатися будуть підприємства, які не імпортували електроенергію.

Торік гарантії безперебійного електропостачання отримали лише ті підприємства, які імпортують 50% електроенергії від загального обсягу споживання.

Але навіть на тлі загострення становища через обстріли ризик серйозних проблем з електроенергією невисокий. За словами Галущенка, все залежить від ступеня руйнувань.

Економія електроенергії збереже до 200–400 МВт

На сьогодні об'єкти генерації більш захищені, як порівняти з минулим роком. Навіть якщо системи передачі електроенергії будуть пошкоджені, українські енергетики мають досвід їхнього відновлення в бойових умовах. Є й резерв автотрансформаторів, через які торік виникали найбільші складнощі.

В "Укренерго" говорять про певний запас міцності та водночас просять економити. Шляхом економії електроенергії можна зберегти до 200–400 МВт, що відповідає кільком тепловим енергоблокам.

Експерти не розглядають ризики, пов'язані з енергопостачанням, як серйозні.

"Якщо температура буде нижчою за 20 градусів протягом тижня і більше, у пікові години виникатиме дефіцит генерації в обсязі 2 ГВт. Імпорт і аварійна допомога можуть покрити 1,7 ГВт", — повідомив директор центру "Психея" Геннадій Рябцев, підсумувавши, що нестача теоретично все ж таки можлива.

Графіки стабілізаційних відключень для промислових об'єктів можуть вводитися в разі серйозних пошкоджень енергооб'єктів, або ж за одночасної аварійної зупинки 5–7 енергоблоків ТЕС.

РФ стежить за Україною з космосу

РФ стежить за станом української енергетики. Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що РФ провела аналіз обстрілів енергосистеми за два минулі роки та виділила найбільш критичні об'єкти для можливих атак.

У розвідці вважають, що противник регулярно проводить космічне знімання енергетичних об'єктів України, тобто загроза зберігається.

Нагадаємо, кому в Україні не відключатимуть електроенергію. У Мінекономіки повідомили, як Словаччина, Угорщина, Румунія та Польща можуть допомогти українській енергосистемі.

Також повідомлялося про схему розкрадання електроенергії, що завдала збитків "Укренерго" в 716 млн грн.