Обстріли енергосистеми України: на енергооб'єктах встановлюють три рівні захисту

За словами глави Агентства відновлення і розвитку інфраструктури Мустафи Найєма, трирівневий захист протидіятиме трьом можливим загрозам для енергетичної інфраструктури:

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Захист енергетичних об'єктів — один із пріоритетів Агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Цей напрямок обговорювався на зустрічі з представниками посольств США та Великої Британії. З українського боку були присутні голова Агентства Мустафа Найєм, міністр відновлення Олександр Кубраков, керівника "Укренерго" Володимир Кудрицький та представники Генштабу. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

На зустрічі обговорювали рівні захисту енергетичної інфраструктури та технічні рішення для них, а також терміни будівництва і можливу фінансову підтримку з боку Заходу.

Агентство відновлення офіційно звернулося до партнерів по допомогу в технічному аудиті проєктної документації на захисні споруди.

"Ми працюємо 24/7, щоб допомогти зберегти світло, тепло та електроенергію в умовах варварських атак Росії. Важлива і продуктивна зустріч, щоб обговорити наші спільні зусилля щодо захисту енергосистеми цієї зими", — сказала посол США в Україні Бріджит Брінк.

Мустафа Найєм повідомив, що Україна готує три рівні захисту своїх енергетичних об'єктів на випадок повторення російських атак. Перелік захищених об'єктів засекречений, але голова Агентства відновлення повідомив кількість об'єктів енергоструктури, на яких уже встановлено захист:

перший рівень захисту — 90 об'єктів у 21 області;

другий рівень захисту — 22 підстанції та 63 автотрансформатори в 14 областях;

третій рівень захисту — 22 підстанції в 14 областях.

Чим відрізняються рівні захисту енергоструктури

Трирівневий захист протидіятиме трьом можливим загрозам для енергетичної інфраструктури:

Перший рівень — будівництво габіонів і біг-бегів для захисту обладнання від уламків дронів і ракет.

Другий рівень — будівництво бетонних конструкцій для захисту об'єктів від ударних дронів.

Третій рівень — захист від прямого попадання ракет і амортизація вибухової хвилі від удару.

Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, чому не потрібно переживати через нові атаки РФ. Голова правління компанії Володимир Кудрицький упевнений, що весну 2024 року Україна розпочне з працюючою енергосистемою.

Раніше Фокус писав, що ремонт мереж може не вберегти енергосистему України. За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, під час минулих масованих атак було знищено або пошкоджено 45% елементів інфраструктури. Енергетики продовжують працювати над тим, щоб дискомфорту не виникло.