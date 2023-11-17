Без паніки: в "Укренерго" пояснили, чому не потрібно хвилюватися через нові атаки РФ

Голова правління компанії Володимир Кудрицький упевнений, що весну 2024 року Україна почне з робочою енергосистемою.

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Україна продовжує готуватися до проходження другої зими в умовах повномасштабної війни з Росією. Всі українці хвилюються, що окупанти знову відновлять масовані ракетні удари по енергосистемі, які спровокують відключення електроенергії по всій країні. Однак в "Укренерго", попри всі негативні прогнози, вважають, що ситуація не настільки вже й погана. Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що зберігається висока ймовірність того, що ЗС РФ відновлять удари по українській енергоінфраструктурі.

"Ризики є, 800 ракет — це чималий ресурс для того, щоб щось пошкодити в нашій енергосистемі. Але точно не треба панікувати", — сказав він.

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За його словами, українцям потрібно добре підготуватися до будь-яких непередбачуваних ситуацій, які можуть виникнути майбутньої зими. Водночас усі відповідальні за енергетику фахівці виконали свою роботу й підготували об'єкти до зими. Кудрицький розповів, що відвідав багато регіонів і особисто переконався в тому, що все готово до майбутньої зими в умовах війни.

"Але енергосистема України витримає будь-які атаки з боку ворога, і у весну ввійдемо з робочою енергосистемою. Я думаю, що всі будемо зі світлом теж", — наголосив голова правління НЕК "Укренерго".

Зима буде складною, але Україна краще підготовлена, — ОП

В ОП вважають, що Росія вже не в змозі влаштовувати масштабні, як у 2022 році, ракетні атаки. Але окупанти все одно ведуть підготовку до нової хвилі енергетичного терору. За словами президента України Володимира Зеленського, новий зимовий період для всіх українців не буде простим. Але Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року

"Я вважаю, що ми краще підготовлені до зими, ніж раніше. Але я не думаю, що Росія використовуватиме менше зброї. Зима буде важкою... З точки зору протиповітряної оборони ми перебуваємо в кращому становищі, ніж минулої зими", — зазначив він.

Росія вже готується до атак на енергетику

17 листопада речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ підвищує градус перед можливими обстрілами енергетики. Українська розвідка фіксує різку активність на аеродромах стратегічної авіації противника.

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Також у Чорному морі окупанти тримають невелике угруповання військових кораблів. Але на чергуванні перебуває фрегат Чорноморського флоту ВМФ РФ, на озброєнні якого є вісім ракет "Калібр" у бойовій готовності.

До речі, опитані Фокусом експерти раніше зазначали, що РФ підготувала все необхідне для ракетних ударів по енергооб'єктах України, зокрема літаки та розвідувальні засоби.

Також експерти впевнені, що сценарій, за якого світло може зникнути на більш ніж десять годин, загрожує лише окремим регіонам.