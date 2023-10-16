Масовані ракетні удари будуть, але є нюанс: експерт пояснив, як Кремль готується до атаки на Україну
Як зазначив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, Росія має колосальний потенціал до використання безпілотників типу "Шахед" та буде їх комбінувати з ракетами.
На сьогодні у РФ можуть випускати близько 60-80 ракет щомісяця, плюс-мінус 500 штук є в запасі. Тому для більш ефективного використання буде змінено тактику ударів на комбіновану – "шахеди", крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "За прогнозом погоди. Коли і як Кремль відновить ракетні удари по Україні" розповів колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
"Ми вже бачили їхній потенціал, з використанням до півтисячі безпілотників на місяць. Тому, вони будуть залишатися основою повітряних атак, до яких додаватимуть ракети, коли потрібно буде повпливати на якесь рішення. Ці рішення буде диктувати воєнно-політична ситуація", — говорить експерт.
Основні цілі залишаються незмінними – обʼєкти критичної інфраструктури, енергетика. Я думаю, що додадуться ще й військові аеродроми.
Романенко зауважує, що в осінньо-зимовий період Україні слід очікувати масованих ракетних ударів, але комбінованих, з використанням різних типів ракет на безпілотників типу "Шахед". Кількість "шахедів" не зменшується, в Татарстані будується завод, а на наступний рік у РФ планують повністю перейти на власні баражуючі боєприпаси.
Більше читайте в матеріалі Фокуса "За прогнозом погоди. Коли і як Кремль відновить ракетні удари по Україні".
Нагадаємо, в Україні було розроблено та затверджено плани з тимчасового відключення електроенергії на всій території країни.