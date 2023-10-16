Графіки відключення електроенергії: як довго українці будуть без світла цієї зими

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, основним ризиком наразі є масовані удари ЗС РФ. Окупанти, ймовірно, знову вдадуться до тактики обстрілів об'єктів енергоінфраструктури.

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В Україні було розроблено та затверджено плани з тимчасового відключення електроенергії на всій території країни. Однією з найскладніших ситуацій, за винятком прифронтових зон, є сценарій, який поширюється на Київ. Згідно із затвердженими планами, у цьому регіоні можуть відбутися відключення електроенергії тривалістю до 7 годин поспіль. Про це повідомляють у матеріалі видання OBOZ.UA.

Блекаут в Україні — чи будуть взимку відключення світла

Компанії у співпраці з місцевими органами влади встигли розробити графіки планових відключень електроенергії до 1 жовтня. Деякі з них опублікували свої графіки ще в попередньому місяці, тоді як інші представили їх лише нещодавно. Як приклад можна згадати компанію ДТЕК, чиї графіки стосуються Києва та його околиць, а також Одеської та Дніпропетровської областей.

"Графіки відключень розміщені на сайтах постійно, цілий рік. Однак вони не застосовуються", — пояснили в компанії. Тобто графіки застосовуватимуть тільки в тому разі, якщо буде така необхідність. А необхідність може виникнути з двох причин:

обмежена генерація не зможе покрити потреби струму;

через нові обстріли з боку РФ енергетичні об'єкти вийдуть з ладу.

Основним ризиком для енергосистеми наразі є ймовірність обстрілів. Період відносного спокою, який спостерігається протягом останніх кількох тижнів, можливо, є лише попередньою підготовкою. Британська розвідка вже висловила побоювання щодо намірів Росії накопичувати ракети з метою завдати удару по критичній інфраструктурі, можливо, напередодні опалювального сезону.

Як і в попередньому році, існує ймовірність того, що Росія може зробити спроби залишити українців без тепла та електроенергії. Для таких випадків було розроблено графіки планових відключень. Наприклад, у Київській області графік може мати такий вигляд: дві години без електроенергії, потім чотири години можливих відключень, і після цього ще дві години з відновленням електроенергії.

У Києві очікується складніша ситуація. За оцінками енергетиків, тривалість гарантованих відключень може становити чотири години, потім слідує тригодинний період можливих відключень, і тільки дві години будуть гарантованим періодом із постійним електропостачанням.

У Дніпрі можливий графік чотири на вісім. Тобто жителі Дніпра, ймовірно, будуть чотири години з електроенергією і стільки ж — без неї.

В Одеській області графік планових відключень передбачає три години з відключеннями, потім слідує тригодинний період можливих відключень, і, нарешті, три години з електроенергією. Таким чином, обстановка в столиці, у Києві, є найскладнішою серед усіх регіонів. Це пов'язано з проблемами в доставці та розподілі електроенергії, однак варто зазначити, що Київ також має надійну систему ППО завдяки великій кількості стратегічних об'єктів у цьому регіоні.

Відновити всі об'єкти енергосистеми не вдалося, проте, на відміну від минулої зими, цього разу до обстрілу готові і енергетики, і сили ППО. Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону заявив, що до початку опалювального сезону все буде готово: і генерація, і доставка струму.

Якщо торік передбачити, що Росія відкрито піде на вчинення воєнних злочинів і руйнуватиме цивільну інфраструктуру, було складно, то зараз Галущенко впевнений, що агресор завдаватиме ударів по енергетичних об'єктах. Імовірно, планові відключення відбуватимуться, проте енергетики готові до різних сценаріїв і роблять усе можливе, щоб забезпечити надійність енергопостачання в умовах погіршення обстановки.

Як підготуватися до відключення електроенергії?

Якщо Росія знову вирішить здійснити масовані удари по українській енергосистемі, уникнути планових відключень, можливо, буде важко. Проте в Міністерстві енергетики обіцяють, що вони докладають максимум зусиль, щоб зробити відключення електроенергії якомога менш тривалими.

"Ми проводимо відповідні тренування, щоб бути готовими до будь-яких рішень. Якщо, скажімо, будуть масовані удари, які завдадуть істотної шкоди енергосистемі, будуть блекаути, але ми все готуємо для того, щоб вони носили короткочасний характер", — ідеться в повідомленні міністерства.

Блекаут в Україні — як підготуватися до відключень світла

Правила залишаються незмінними. Якщо давно не проводилася перевірка електропроводки, то варто звернутися до електрика. Перепади в напрузі можуть спричинити нові проблеми. Крім того, рекомендується встановити реле напруги. Якщо електричний щиток розташований усередині квартири, то реле можна встановити індивідуально, так само як стабілізатор напруги. Принцип роботи реле дає змогу автоматично відключати подачу електроенергії в разі різкого падіння або зростання напруги до досягнення стабільних значень, що допомагає запобігти передачі "шкідливого" струму до електроприладів.

Допоможуть також пауербанки, акумуляторні системи, генератори (якщо є технічна можливість для встановлення). Варто також зробити запас води (питної та технічної) на випадок, якщо внаслідок відключення електроенергії також виникнуть проблеми з водопостачанням.

Якщо торік блекаути та тривалі вимкнення струму були для більшості українців новинкою, то нині кожна сім'я має досвід перебоїв із живленням, який також варто використати і поточної зими.

"Підготовка до зими ще триває, до листопада у нас ще є час, щоб підготуватися, зокрема для проходження складних сценаріїв, які можуть бути зумовлені обстрілами російських військ", — заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус під час стріму Business Breakfast. Від того, наскільки успішно підготуються українські енергетики та військові, залежить майбутній опалювальний сезон.

Нагадаємо, 6 жовтня, заступник голови МВС Олексій Сергєєв розповів про план дій на випадок тривалих блекаутів. За його словами, в Україні буде сформовано Координаційний штаб, який займатиметься узгодженням дій під час обстрілів і ліквідацією наслідків атак.

Раніше, 6 жовтня, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що в новому опалювальному сезоні українцям варто сподіватися на відсутність морозів, адже саме погода впливатиме на те, чи буде світло в оселях громадян.