Новий британський танк Challenger 3 має кращі можливості, ніж російські T-90M, T-80BVM і Т-72Б3

Уроки розгортання Challenger 2 в Україні показали, що машині не вистачає передових можливостей для протистояння модернізованому парку ОБТ Росії — Т-80БВМ і Т-90М.

Нова програма британської армії Challenger 3 покликана переглянути можливості бронетанкової техніки Великої Британії. Її Збройні сили повинні отримати основні бойові танки, які розроблялися, щоб перевершувати можливості модернізованих російських T-90M, T-80BVM і T-72B3M. Про це пише Army Recognition.

Одна з відмінних рис танка Challenger 3 — його озброєння. Новий танк буде оснащений гладкоствольною гарматою Rheinmetall L55A1 калібру 120 мм, яка замінить нарізну гармату попередньої версії танка Challenger 2. Завдяки такій модернізації танк відповідатиме стандартам НАТО, що дасть йому змогу стріляти різними передовими боєприпасами, зокрема кінетичними снарядами та програмованими осколково-фугасними боєприпасами з повітряним підривом. Ці снаряди дозволяють Challenger 3 пробивати передову композитну і реактивну броню російських танків, таких, як Т-90М і Т-80БВМ.

Очікується, що максимальна ефективна дальність стрільби гармати Challenger 3 із передовими кінетичними снарядами перевищить 4 км, що забезпечить значну перевагу перед Т-72Б3М і Т-80БВМ, які ефективні на дистанції 3-3,5 км.

Порівняння з Т-90М

Т-90М, оснащений досконалішою системою управління вогнем і 125-мм гарматою, також уражає цілі на відстані близько 4 км.

Використання програмованих боєприпасів Challenger 3 дає тактичну перевагу в різних бойових сценаріях.

Для порівняння, нарізне знаряддя Challenger 2 та обмежені можливості боєприпасів обмежували його гнучкість у бою в Україні. Повідомляється, що в Challenger 3 цю проблему вже повністю вирішено.

Захист танка Challenger 3

Challenger 3 оснащується сучасною модульною композитною бронею і вдосконаленою системою активного захисту (APS). APS призначена для виявлення, відстеження та перехоплення протитанкових ракет і реактивних гранат.

Ця можливість значно підвищує рівень виживаності проти таких загроз, як російські керовані ракети 9M119 "Рефлекс", що використовуються в Т-90М.

Модернізована пасивна броня Challenger 3 також забезпечує надійний захист від кінетичних енергетичних снарядів і осколково-фугасних протитанкових снарядів.

Challenger 2 покладається виключно на пасивну броню, яка показала вразливість проти сучасної протитанкової зброї в Україні, включно з безпілотниками й ракетами, що атакують зверху.

Покращені характеристики танка Challenger 3

Challenger 3 буде оснащений посиленою трансмісією, поліпшеною підвіскою й ефективнішою системою охолодження, що дасть йому змогу працювати на різних ділянках місцевості та в екстремальних кліматичних умовах.

Максимальна швидкість Challenger 3 — 60 км/год, що можна порівняти з російським Т-90М і вища, ніж у Т-72Б3, максимальна швидкість якого становить 50 км/год.

Швидкістю заднього ходу Challenger 3 — 25 км/год, що значно вища, ніж у Challenger 2 (лише 10 км/год), та, водночас, ніж у T-72Б3 (4-5 км/год).

Уроки, здобуті від розгортання Challenger 2 в Україні, відзначають необхідність у модернізації. Хоча Challenger 2 продемонстрував свою стійкість, йому не вистачає передових можливостей, необхідних для ефективної протидії модернізованому парку ОБТ Росії. Т-80БВМ має потужний газотурбінний двигун і Т-90М з передовими системами броні та управління вогнем.

Нагадаємо, що український оглядач Костянтин Машовець провів огляд останніх подій на ключовій ділянці фронту.

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