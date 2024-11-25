Новый британский танк Challenger 3 превосходит российские T-90M, T-80BVM и Т-72Б3

Уроки развертывания Challenger 2 в Украине показали, что машине не хватает передовых возможностей для противостояния модернизированному парку ОБТ России — Т-80БВМ и Т-90М.

Новая программа британской армии Challenger 3 призвана пересмотреть возможности бронетанковой техники Великобритании. Ее Вооруженные силы должны получить основные боевые танки, которые разрабатывались, чтобы превосходить модернизированные российские T-90M, T-80BVM и T-72B3M. Об этом пишет Army Recognition.

Одна из отличительных особенностей танка Challenger 3 — его вооружение. Новый танк будет оснащен гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55A1 калибра 120 мм, которая заменит нарезную пушку предыдущей версии танка Challenger 2. Благодаря такой модернизации танк будет соответствовать стандартам НАТО, что позволит ему стрелять различными передовыми боеприпасами, в т.ч. кинетическими проникающими снарядами и программируемыми осколочно-фугасными боеприпасами с воздушным подрывом. Эти снаряды позволяют Challenger 3 пробивать передовую композитную и реактивную броню российских танков, таких как Т-90М и Т-80БВМ.

Ожидается, что максимальная эффективная дальность стрельбы пушки Challenger 3 с передовыми кинетическими снарядами превысит 4 км, что обеспечит значительное преимущество перед Т-72Б3М и Т-80БВМ, которые эффективны на дистанции 3-3,5 км.

Сравнение с Т-90М

Т-90М, оснащенный более совершенной системой управления огнем и 125-мм пушкой, также поражает цели на расстоянии около 4 км.

Но использование программируемых боеприпасов Challenger 3 предоставляет тактическое преимущество в различных боевых сценариях.

Для сравнения, нарезное орудие Challenger 2 и ограниченные возможности боеприпасов ограничивали его гибкость в бою в Украине. Сообщается, что в Challenger 3 такая проблема уже полностью решена.

Защита танка Challenger 3

Challenger 3 оснащается современной модульной композитной броней и усовершенствованной системой активной защиты (APS). APS предназначена для выявления, отслеживания и перехвата противотанковых ракет и реактивных гранат.

Такая возможность значительно повышает уровень выживаемости против таких угроз, как российские управляемые ракеты 9M119 "Рефлекс", используемые в Т-90М.

Модернизированная пассивная броня Challenger 3 также обеспечивает надежную защиту от кинетических энергетических снарядов и осколочно-фугасных противотанковых снарядов.

Challenger 2 полагается исключительно на пассивную броню, которая показала уязвимость против современного противотанкового оружия в Украине, включая беспилотники и ракеты, атакующие сверху.

Улучшенные характеристики танка Challenger 3

Challenger 3 будет оснащен усиленной трансмиссией, улучшенной подвеской и более эффективной системой охлаждения, что позволит ему работать на различных участках местности и в экстремальных климатических условиях.

Максимальная скорость Challenger 3 — 60 км/ч, что сопоставимо с российским Т-90М и выше, чем у Т-72Б3, максимальная скорость которого составляет 50 км/ч.

Скоростью заднего хода Challenger 3 — 25 км/ч, что значительно выше, чем у Challenger 2 (только 10 км/ч), и значительно выше, чем у T-72Б3 (4-5 км/ч).

Уроки, полученные от развертывания Challenger 2 в Украине, подчеркнули необходимость в модернизации. Хотя Challenger 2 продемонстрировал свою устойчивость, ему не хватает передовых возможностей, необходимых для эффективного противодействия модернизированному парку ОБТ России. Т-80БВМ обладает мощным газотурбинным двигателем и Т-90М с передовыми системами брони и управления огнем.

Напомним, что украинский обозреватель Константин Машовец провел обзор последних событий на ключевом участке фронта.

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