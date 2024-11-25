Курахово и Великая Новоселка — что дальше? Обзор последних событий на ключевом участке фронта

Сегодня попробуем разобраться, что происходит на Кураховском направлении, потому что сейчас это, по сути — эпицентр войны.

1. Сначала, как всегда, несколько общих замечаний.

Очевидно, командование войск противника, которые оперируют на этом направлении (напомню, к наступлению здесь привлечены силы и средства сразу трех российских группировок войск: ГВ "Центр", "Юг" и "Восток") пытается все-таки реализовать свой замысел по охвату украинских войск в районе Курахово с флангов.

Однако также очевидно, что в полосе вражеского ГВ "Восток" по направлению на с. Большая Новоселка (или, как его еще называют, Времевское направление) также происходят события, которые особо приятными для ВСУ не назовешь.

И хотя, скажем так, если усилия противника, по охвату с флангов нашей тактической группы войск непосредственно в районе пос. Курахово, судя по всему, идут, скажем так, "не совсем по его сценарию", то на смежных участках противник, очевидно, смог создать целый ряд новых угроз.

2. Теперь подробнее...

Передовые подразделения 90-й танковой дивизии и 51-й общевойсковой армии (ОВА) противника, из состава его ГВ "Центр", судя по всему, завершают вытеснение украинских войск с северного берега Кураховского водохранилища.

После того, как действующие с востока подразделения 5-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр) 51-й ОВА, вполне вероятно поддержанных подразделениями ее же 114-й омсбр, заняли с. Берестки и прорвались в районе с. Вознесенка на южный берег р. Солоненькой, вопрос удержания хотя бы какой-то части северного берега Кураховского водохранилища подразделениями ВСУ, очевидно, уже не стоит...

Ситуация на этом участке могла бы быть еще более негативной, но своевременные локальные контратаки ВСУ в районе с. Сонцовка с определенным результатом дали шансы на то, что несмотря на постепенный отход украинских подразделений с северного берега водохранилища, оборона собственно пос. Курахово будет для ВСУ более результативной.

По крайней мере противнику, который силами 20-й мотострелковой дивизии (мсд) 8-й ОВА из состава ГВ "Юг", а также той же 51-й ОВА, наступает на Курахово с востока и юга (со стороны Максимильяновки и через с. Дальнее) и который уже ведет бои за восточную часть поселка, будет труднее полностью вытеснить украинские войска и с южного берега Кураховского водохранилища. Или, скажем так... это случится не так быстро, как в свое время случилось в районе с. Цукурино и Горняк...

Ключевым фактором, который, по сути, "встряхнул" всю систему обороны ВСУ как непосредственно в районе Курахово, так и южнее, где действуют силы и средства из состава ГВ "Восток" противника, стал, как я понимаю, неожиданный для украинского командования тактический прорыв противника в районе с. Дальнее, как это ранее случилось севернее Курахово, когда противник прорвался в с. Цукурино.

Выход передовых подразделений 20-й мсд противника в с. Дальнее со стороны с. Победа, по сути сразу и очень резко, а главное — ОДНОВРЕМЕННО, усложнил украинским войскам оборону как по р. Сухие Ялы, которую они пытались организовать против наступающего правого фланга ГВ "Восток", так и собственно в районе самого пос. Курахово.

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По сути, благодаря этому ВСУ были вынуждены сворачивать оборону перед фронтом 39-й омсбр противника из состава его 68-го АК, а также передовыми подразделениями 150-й мсд 8-й ОВА противника из состава ГВ "Юг", чтобы не попасть в очевидное окружение в районе Елизаветовки и Катериновки. Вследствие этого, противник начал стремительно продвигаться вдоль обоих берегов р. Сухие Ялы в общем северо-западном направлении, и занял Катериновку, Елизаветовку, Ильинку и, судя по всему, Романовку также...

Однако, даже несмотря на отход наших передовых подразделений из вышеуказанных населенных пунктов, угроза флангам формирований ВСУ, которые обороняются на этом участке, сохраняется. На данный момент, противник силами ряда подразделений двух своих бригад — 36-й омсбр (29-я ОВА ГВ "Восток") и 37-й омсбр (36-я ОВА ГВ "Восток"), которые, очевидно, усилены отдельными подразделениями 40-й отдельной бригады морской пехоты (обр МП), пытается прорваться с юга по направлению Трудовое — Успеновка и выйти к с. Константинопольское. Константинопольское, по сути "ускоряя" сворачивание обороны ВСУ по р. Сухие Ялы...

3. Однако развитие событий в юго-восточном "углу" фронта этим не исчерпывается...

Насколько я понимаю, в ближайшее время резко активизируются и главные силы всего ГВ "Восток"...

В течение нескольких крайних суток силам и средствам противника из состава войск правого фланга ГВ "Восток", по сути, удалось кардинальным образом изменить всю оперативно-тактическую обстановку в районе ключевого пункта обороны ВСУ на Времеевском направлении (с. Великая Новоселка), а также создать вполне реальную угрозу обороне ВСУ на всем отрезке — от Курахово до Великой Новоселки.

Дело вот в чем... Противник силами своих 29-й и 36-й ОВА (36-я, 37-я омсбр, 5-я отдельная танковая бригада\отбр), усиленных, очевидно 40-й и 336-й отдельными бригадами морской пехоты (обр МП), сумел прорваться сразу по нескольким тактическим направлениям, в частности:

Шахтерское — Раздольное (очевидно, передовые подразделения 40-й обр МП прорвались и уже ведут бои за последнее);

Золотая Нива — Великая Новоселка (вероятно, 37-я омсбр, а также — 336-я обр МП, при поддержке 5-й отбр, и уже находятся в 1 км от юго-восточной ее окраины).

Кроме этого, очевидно, противник намерен продвинуться по направлению Шахтерское — Великая Новоселка и Ясная Поляна — Разлив.

В первом случае, чтобы усилить давление с левого фланга на тактическую группу войск ВСУ, которая обороняется в районе с. Великая Новоселка и Времовка. Во втором — содействовать войскам 51-й и 8-й ОВА противника, которые наступают на Курахово с востока и юга...

Я уже писал, что скорее всего, командование противника намерено "решить проблему Курахово" самыми кардинальным образом — прорывом своих ударных группировок в район поселков Андреевка и Константинополь (верхн.). То есть, добиться весомого оперативно-тактического результата.

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Однако это вовсе не отменяет того, что "попутно" оно не может решать целый ряд тактических задач — как-то в полосе ГВ "Восток", пытаясь свернуть оборону ВСУ южнее с. Великая Новоселка (по сути, отбить все, что ВСУ сумели освободить в ходе своего наступления в 2023 году).

И это вполне вероятный вариант, если в дело "включится по-серьезному" большая часть 5-й ОВА противника с юга (это основная армия всего ГВ "Восток", читай "Восточного военного округа", которая имеет в своем составе 127-ю мсд и две бригады — 60-ю и 57-ю омсбр), и которой, кстати, уже удалось отбить Ровнополь и продвинуться до самой Новодаровки.

4. И, в завершение, несколько оценок...

Понимаю, они будут неутешительными и некоторым явно очень не понравятся, но превращаться в страуса именно сейчас, очевидно, не стоит...

Ситуация на Кураховском и Времевском направлениях постепенно становится КРИТИЧЕСКОЙ. Да, противнику не все удается, как он хочет (например, окружить и разгромить наши подразделения севернее Кураховского водохранилища ему, очевидно, не удастся — так же, как он это пытается сейчас сделать в районе Успеновки), но в общем смысле, имея весомое преимущество в силах и средствах на этих направлениях, он, скорее всего, добьется поставленных перед собой целей.

Проблема заключается не в том, что противник применяет какие-то особые и "гениальные" методы и приемы организации и ведения боевых действий (они почти все понятны и "читаемы"), а в наличии целого ряда преимуществ, которыми он научился достаточно эффективно пользоваться, начиная с численного и заканчивая воздушным.

В сочетании с "проблемой уровня боеспособности" ВСУ (по целому ряду причин — от "кривого" мобилизационного развертывания до банальной нехватки ВВТ и боеприпасов), это, собственно, и приводит к тем результатам, которые мы наблюдаем сейчас на Кураховском и начинаем наблюдать на Времевском направлениях...

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