Что будет на фронте в 2025-м: сможет ли армия РФ вырасти до миллиона человек

На повестке дня, безусловно, в течение ближайших недель будут планы (замыслы) сторон на зимнюю кампанию 2024-2025-го годов... Поэтому, как по мне, в течение этой и части следующей недели будет целесообразным рассмотреть сразу с нескольких "точек зрения" этот вопрос и затем — попытаться сделать какие-то обобщенные выводы.

Сегодня начнем с "ресурсной" составляющей. Личный состав, ВВТ, формирование резервов и т.п.

Итак, в определении основных очертаний (в смысле — характера) кампании противника на вышеуказанный период, безусловно, важное значение имеет факт наличия\отсутствия у него определенного "инструмента" для этого (да, я имею в виду стратегическую группировку российских войск, действующую на территории Украины и вокруг нее). Более того, одно из решающих значений, при этом, будет иметь ее размер и качество, то есть численность и уровень ее боеспособности (ну или ее основных составных частей).

Так что давайте попробуем разобраться...

1. По состоянию на утро 16.11 2024-го, общая численность "Объединенной группировки ВС РФ на юго-западном ТВД" (это официальное название действующей (воюющей в Украине) разновидности и разнородной части (стратегической группировки) российского войска) составляла — 567.2 тысячи военнослужащих.

Это с учетом ряда последних стратегических и оперативных перегруппировок войск (сил) противника как на отдельных операционных направлениях, так и в пределах всей стратегической группировки его войск, или всей его армии.

Таким образом, становится понятно, что озвученная генералом Сырским пару месяцев назад ЗАПЛАНИРОВАННАЯ (ЖЕЛАЕМЫЙ) численность этой группировки российских войск в 690 тысяч в\сл по крайней мере до конца текущего года НЕ БУДЕТ ДОСТИГНУТА. Причем, это случится даже, если пуйло прямо завтра объявит мобилизацию...

Что это означает относительно характера зимней кампании 2024\2025-го годов? А это означает, что продолжать боевые действия на территории Украины российскому командованию и военно-политическому руководству в Кремле в течение указанного периода придется, в основном, почти тем же составом сил и средств, который у него УЖЕ развернут в структуре его стратегической группировки в Украине, причем включая почти ВСЕ операционные направления, как основные, так и вспомогательные (второстепенные)...

Конечно, изменения в ОБЩЕЙ структуре стратегической группировки противника вполне возможны, но вряд ли они будут иметь стратегический объем и характер. Более того, оперативный — также под большим вопросом...

Я встречал на просторах "тырнета" интересное мнение ряда экспертов о том, что главным элементом стратегии Кремля в этой войне является попытка довести численность группировки своих войск в Украине до миллионной отметки и путем мобилизационной "перегрузки" просто задавить нас этой массой. В этой стройной версии все выглядит вроде бы вполне логично и последовательно, за одним небольшим исключением — между ЖЕЛАНИЯМИ и РЕАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ пролегает значительное расстояние, иногда это — натуральная пропасть.

Так называемая "частичная мобилизация", которая стартовала осенью 2022-го года и с тех пор продолжается до сих пор (в основном, в скрытом режиме), дала российскому командованию в своей первой "волне" примерно 150-180 тысяч "голов", еще 100-120 они добрали во второй... и, даже учитывая потери в течение 2023-го года, а также приток разного рода добровольцев, наемников и контрактников, сумели выйти на 2024-й год на показатель в полмиллиона в\сл (даже чуть больше) к моменту, когда запланировали начало своего Стратегического наступления (конец июня — начало июля нынешнего года)...

Но с тех пор численность российской стратегической группировки, которой она, собственно, и ведет эту войну, колебалась достаточно показательно.

Своего пика она достигла летом (перед "походом на Волчанск") — до 578-580 тысяч (я даже в одной сводке встречал цифру в 589 тысяч).

Потом — только уменьшалась, был момент, когда упала до 542-х — 545-и тысяч.

И вот, на конец осени — начало зимы, за счет окончания "отложенного" формирования и развертывания ряда резервных дивизий, которые уже начали "перекатами" прибывать на фронт, им удалось довести этот показатель до отметки — 567 тысяч.

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Согласитесь, это не колебания в пределах "плюс-минус 200-300 тысяч", как бы должно было происходить, если Кремль действительно был бы способен в реальности наращивать численность своей воюющей в Украине стратегической группировки "в пределах миллиона".

Однако, это также не означает, что он НЕ ХОЧЕТ этого, это лишь означает, что он НЕ МОЖЕТ этого сделать на данный момент. Или лучше сказать — НЕ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ МОБИЛИЗАЦИЮ. Причем по многим причинам — начиная с социально-экономических, заканчивая внутри- и внешнеполитическими...

2. В течение 2024-го года российское военное командование стратегического уровня в дополнение к развернутым в 2022-2023-м годах развертывало\развертывает 6 (ШЕСТЬ) формирований в ранге "дивизия" (основное тактическое соединение сухопутных войск), а именно:

27-я мотострелковая дивизия (мсд) в составе 2-й общевойсковой армии (ОВА) — ГВ "Центр";

68-я и 69-я мсд в составе 6-й ОВА — ГВ "Север";

71-я мсд в составе 14-го армейского корпуса (АК) — ГВ "Север";

72-я мсд в составе 44-го АК — ГВ "Север";

73-я и 74-я мсд в составе 41-й ОАА — ГВ "Центр".

На октябрь месяц они находились в следующем состоянии:

27-я мсд — сформирована, введена в бой на Кураховском и Покровском направлениях;

68-я мсд — формируется (или запланировано формирование);

69-я мсд — сформирована, частично введена в бой на Волчанском и Курском направлениях;

71-я мсд — доформировывается, частью сил уже введена в бой на Курском и Волчанском направлениях;

72-я мсд — сформирована, введена в бой на Курском и Волчанском направлениях;

73-я мсд — формируется (или запланировано формирование);

74-я мсд — формируется (вероятно, близка к завершению процесса)...

Как видим, состав и структура резервов противника, которые подпадают (конечно, с "натяжкой") под определение "стратегические резервы" — достаточно красноречивы. По факту, это — операционные зоны ГВ "Север" и "Центр", то есть те, где, на данный момент, противник УЖЕ НАСТУПАЕТ, стремясь достичь именно ОПЕРАТИВНОГО результата.

3. Какие мы можем сделать выводы, на основе п.1 и п.2, если попробуем их объединить, в контексте ВОЗМОЖНОГО характера действий противника на предстоящую зимнюю кампанию?

Верно...

Очевидно, на данный момент противник будет вынужден:

либо продолжить свои активные (в смысле, наступательные) операции именно в полосах ГВ "Центр" и ГВ "Север"

или, в случае переноса усилий на другие операционные направления, проводить СТРАТЕГИЧЕСКУЮ перегруппировку на всем ТВД, не имея возможности КОРЕННОГО и ОДНОВРЕМЕННОГО наращивания численности всей своей стратегической группировки войск.

есть еще и третий вариант — его наступление может завершиться неудачей, с разгромным для него счетом, тогда вообще на большинстве операционных направлений придется переходить к обороне. Но на данный момент этот вариант, как по мне, представляется, пока маловероятным, хотя и не невозможным вообще.

Все это, вместе взятое, упрощает стратегическое планирование для ВСУ. Но насколько именно, станет понятным уже перед самым Новым годом...

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