Решающий ноябрь: почему ближайшие 2 недели на фронте должны определить судьбу Курахово

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На данный момент, на Кураховском направлении (а я бы назвал, Кураховско-Успеновском) развернуты и оперируют войска (силы) сразу трех группировок войск (ГВ) противника — "Центр" (частично — левый фланг 2-й общевойсковой армии\ОВА, часть войск 51-й ОВА + 90-я танковая дивизия\тд), "Юг" (его южная часть, а именно — 8-я общевойсковая армия\ОВА, почти в полном составе + приданные части и подразделения) и "Восток" (36-я, 29-я ОВА, 68-й армейский корпус\АК + 40-я отдельная бригада морской пехоты\обр МП)...

Таким образом, на данный момент, противник действует на Кураховском и Времеевском направлениях общими силами и средствами, которые вместе насчитывают где-то 62-63 тысячи личного состава (возможно и немного больше, но явно — меньше 65-и тысяч).

На их вооружении находится — менее 500 танков, чуть больше 1000 ББМ (где-то 1010-1012 единиц), ну и арты там сосредоточено — под 865 единиц "ствольной" и где-то под 200 единиц реактивной.

Как по мне, не очень "выдающиеся" показатели. Особенно учитывая тот факт, что к действиям на этих направлениях привлечены силы и средства сразу трех группировок войск противника (пусть даже частично).

Что касается текущей ситуации, то она на данный момент — вполне понятна.

В первую очередь, относительно смысла действий противника и основных очертаний его замысла (плана).

Для тех, кто интересуется "развитием событий" лишь эпизодически, или время от времени, напомню основную канву.

Противник силами 90-й танковой дивизии (тд) и частью сил 27-й мотострелковой дивизии (мсд) из состава 2-й ОВА ГВ "Центр", при активном участии бригад 51-й ОВА (5-я, 110-я и 114-я омсбр), которые действовали с востока и северо-востока, прорвал оборону ВСУ в тактической зоне по общим направлениям Украинск — Новоселидовка, Украинск — Вишневое (через Цукурино).

Вследствие этого, в течение недели вышел на рубеж Новодмитровка — Новоселидовка, чем фактически заставил украинские войска полностью оставить район Измайлово — Горняк — Кураховка — Островское и отойти от р. Волчья на запад, чтобы избежать окружения и разгрома.

На данный момент, противник пытается развить свой успех по направлению на Берестки и Вознесенку, вытесняя фактически ВСУ полностью с северного берега Кураховского водохранилища.

В свою очередь, по направлению на Вишневое, противник смог, обойдя г. Селидово с юга, способствовать наступлению своей 2-й ОВА на этот город и его захвату (15-я и 30-я омсбр, часть сил 27-й мсд) и таким образом — обеспечить с юга основную свою наступательную группировку (2-я и 41-я ОВА), нацеленную на Покровск и Мирноград.

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Кроме этого, непосредственно по направлению Марьинка — Курахово (южный берег Кураховского водохранилища), противник силами войск 8-й ОВА (150-я мсд) прорвал оборону ВСУ в тактической зоне и продвинулся на глубину до 6-7 км, захватив поселки Георгиевка и Максимильяновка, выйдя почти на восточную окраину пос. Курахово.

Однако это не привело к существенному продвижению подразделений другой дивизии 8-й ОВА — 20-й мсд, по направлению Победа — Дальнее, как можно было ожидать. Насколько я понимаю, 255-й мотострелковый полк (мсп) этой дивизии, который, очевидно, должен был продвигаться по этому направлению, командование этой дивизии перенацелило южнее, в направлении на Константиновку и Парасковиевку, чтобы способствовать с севера продвижению 33-го мсп и 10-го тп этой же дивизии.

Таким образом, в полосе действия 8-й ОВА (ГВ "Юг") противник фактически вышел на рубеж Максимильяновка — Константиновка, заняв охватывающее положение по отношению к подразделениям ВСУ, которые обороняются западнее с. Победа.

Но наибольшего успеха, противник смог достичь в полосе действия войск своей группировки "Восток". Очевидно, достигнув оперативной внезапности своих наступательных действий западнее г. Угледар.

Форсировав р. Кашлагач западнее с. Павловка и создав там плацдарм (силами 29-й ОВА, в частности 36-й омсбр, а также частью сил 36-й ОВА, в частности 37-й омсбр), противник в дальнейшем, нарастив усилия (введя в бой подразделения 40-й обр МП) фактически прорвал оборону ВСУ на всю тактическую глубину по направлениям Золотая Нива — Ясная Поляна, Пречистовка — Новоукраинка, Павловка — Богоявленка.

Вследствие чего, противнику удалось выйти на тылы группировки ВСУ, которая обороняла и удерживала г. Угледар, с запада. Учитывая тот факт, что на тот момент передовые подразделения противника из состава его 39-й омсбр и сводной дивизионной тактической группы 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (кулад) 68-го АК сумели продвинуться западнее дороги Угледар — Марьинка и выйти на рубеж Водяное — Екатериновка, дальнейшая оборона и удержание г. Угледар угрожало полным окружением украинских войск в городе. Поэтому они были вынуждены отойти в северо-западном направлении, понеся при этом значительные потери в личном составе и ВВТ.

В дальнейшем противник, нарастив усилия в полосе действия правого фланга ГВ "Восток", действуя силами сводных мотострелковых подразделений, усиленных танками, удачно используя открытую местность, которая способствовала его быстрому продвижению превосходящими силами и средствами, сумел быстро (только в течение неполной недели) продвинуться в северном направлении на глубину до 13-15-и км, и на данный момент вышел на рубеж Ясная Поляна — Максимовка — Трудовое — Катериновка.

И таким образом, смог не только сформировать южный фас (фланг) всего Кураховского выступления, но и создать достаточно угрожающую ситуацию с юга уже НЕ ТОЛЬКО для тактической группы ВСУ, которая обороняет Курахово, но и для ее тылов. Но об этом ниже...

Относительно основного смысла действий противника на Кураховском и Времеевском направлениях.

Все, что я описал выше, я описывал, начиная с ВЕСНЫ нынешнего года, с того самого момента, когда рассматривал ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ направления и участки фронта, где командование противника может спланировать и организовать (и наиболее вероятно, таки спланирует и организует) какие-то более-менее масштабные наступательные действия.

Если помните, я даже достаточно подробно описал, как оно будет "на практике" — сначала 8-я ОВА "поломится" в направлении на Курахово, а затем "Восток" нанесет удар с юга, в обход Угледара. Это не из-за какой-то моей прозорливости или интуиции, это из-за элементарных знаний по общевойсковой тактике, которые начинают преподавать с 1-го курса ЛЮБОГО военного учебного заведения уровня "военный институт".

Ведь любой военный вам скажет, что если ваши войска обороняются в ВЫСТУПЕ, рано или поздно, противник непременно ударит по вашим флангам. Причем сделает это в наиболее удобный и подходящий для себя момент. В военном искусстве это как 2+2=4.

И все равно, удар западнее Угледара и "рывок" противника через р. Кашлагач на север — оказался для украинских войск НЕОЖИДАННЫМ.

На данный момент, противник, очевидно, готовится к завершающему этапу своей Кураховской операции (фактически, ликвидации "первого из 3-х выступов").

Вероятно, силы и средства левого фланга ГВ "Центр" во взаимодействии с 8-й ОВА ГВ "Юг" попытаются не только взять само Курахово, но и прорваться в район с. Андреевка, вдоль обоих берегов р. Волчья. Одновременно, наступающие с юга на север войска ГВ "Восток", очевидно, попытаются прорваться на Разлив и Константинополь.

И тем, и другим для этого надо преодолеть где-то по 10-11 км. К сожалению, в нынешних условиях мне это не кажется чем-то "нереальным" или фантастическим.

Более того, если ОДНОВРЕМЕННО с этим противник начнет уже давно подготовленный им "рывок на Покровск" силами 2-й и 41-й ОВА ГВ "Центр", то последствия этого могут, вполне вероятно, приобрести оперативный масштаб. И, очевидно, не в нашу пользу.

Конечно, это "в теории". Так сказать, относительно общих перспектив. Потому что, я надеюсь, что ВСУ не будут во время попыток противника реализовать это "громадье планов" простыми статистами.

Более того, у меня нет детальной и основательной информации о характере и размахе атакующих\штурмовых действий противника на отдельных участках и отрезках указанных направлений. Что, в свою очередь, позволило бы более полно и качественно оценить все эти "перспективы".

По отдельным показателям, не все так "радужно" в "кремлевском королевстве", как кажется на этот "схематический" взгляд.

Например, уже месяц как наблюдается УМЕНЬШЕНИЕ общей численности российской стратегической группировки, действующей на территории Украины — с 579-и тысяч до 556-и тысяч, и те группировки, которые действуют на Кураховском и Времеевском направлениях, в этом смысле явно не являются исключением. О 690-тысячных планах, озвученных в свое время генералом Сырским, на данный момент никто даже не заикается.

Более того, очевидно, что в описанном мною выше ВОЗМОЖНОМ (но, очевидно, необязательном) развитии ситуации на Кураховском и Времеевском направлениях командованию противника придется столкнуться с определенными сложностями:

темпы наступления сил и средств ГВ "Центр" и 8-й ОВА ГВ "Юг", очевидно, ОТСТАЮТ от аналогичных показателей ГВ "Восток". В этом смысле, противнику нужно будет как-то "согласовать" действия обеих своих фланговых группировок. И на данный момент это не является легким делом, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что характер местности, где наступают войска ГВ "Центр" и ГВ "Юг", значительно отличается от того, где оперируют силы и средства ГВ "Восток";

ситуация для противника еще больше осложняется тем, что перед северной ударной группой находится достаточно крупный узел обороны ВСУ в пос. Курахово, прикрытый с севера большим водохранилищем. По сути, чтобы его "взять", противнику придется действовать "в лоб", с востока;

надежды на то, что передовые подразделения ГВ "Восток" выйдут на Курахово с юга и этим "поспособствуют" частям и подразделениям 51-й и 8-й ОВА "взять" его, на данный момент пока представляются, скажем так — дискуссионными;

ведь для этого бригадам 29-й, 36-й ОВА и 68-го АК в наступлении придется сначала таки взять Дальнее и прорваться через Успеновку, причем, действуя исключительно с юга. Это сделать для них будет трудновато. Как показывает практика, устойчивость обороны ВСУ повышается, если она начинает опираться на естественные барьерные рубежи (в данном случае — на р. Сухие Ялы);

по сути, дальнейшая судьба узла обороны в Курахово будет решаться южнее него, именно по р. Сухие Ялы. Если ВСУ смогут удержать рубеж Зеленовка — Янтарное — Успеновка — Ильинка, то под Курахово российские войска с большой долей вероятности рискуют вляпаться "в мясорубку".

Подытожим

Как по мне, из всех "трех выступлений" (еще есть Северский и Константиновский), на данный момент Кураховский является наиболее близким "к ликвидации". Однако это вовсе не означает, что так оно и случится в обязательном порядке. В этом смысле, ближайшие 2 недели должны дать "определенные ответы" относительно его дальнейших "перспектив".

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