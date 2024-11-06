Решающий ноябрь: почему ближайшие 2 недели на фронте должны определить судьбу Курахово
Анализируя ситуацию на Кураховском направлении, военный аналитик Константин Машовец видит здесь серьезные угрозы, но не считает их неизбежными. По его мнению, судьба Кураховского выступа будет решена в ближайшие пару недель.
На данный момент, на Кураховском направлении (а я бы назвал, Кураховско-Успеновском) развернуты и оперируют войска (силы) сразу трех группировок войск (ГВ) противника — "Центр" (частично — левый фланг 2-й общевойсковой армии\ОВА, часть войск 51-й ОВА + 90-я танковая дивизия\тд), "Юг" (его южная часть, а именно — 8-я общевойсковая армия\ОВА, почти в полном составе + приданные части и подразделения) и "Восток" (36-я, 29-я ОВА, 68-й армейский корпус\АК + 40-я отдельная бригада морской пехоты\обр МП)...
Таким образом, на данный момент, противник действует на Кураховском и Времеевском направлениях общими силами и средствами, которые вместе насчитывают где-то 62-63 тысячи личного состава (возможно и немного больше, но явно — меньше 65-и тысяч).
На их вооружении находится — менее 500 танков, чуть больше 1000 ББМ (где-то 1010-1012 единиц), ну и арты там сосредоточено — под 865 единиц "ствольной" и где-то под 200 единиц реактивной.
Как по мне, не очень "выдающиеся" показатели. Особенно учитывая тот факт, что к действиям на этих направлениях привлечены силы и средства сразу трех группировок войск противника (пусть даже частично).
Что касается текущей ситуации, то она на данный момент — вполне понятна.
В первую очередь, относительно смысла действий противника и основных очертаний его замысла (плана).
Для тех, кто интересуется "развитием событий" лишь эпизодически, или время от времени, напомню основную канву.
Противник силами 90-й танковой дивизии (тд) и частью сил 27-й мотострелковой дивизии (мсд) из состава 2-й ОВА ГВ "Центр", при активном участии бригад 51-й ОВА (5-я, 110-я и 114-я омсбр), которые действовали с востока и северо-востока, прорвал оборону ВСУ в тактической зоне по общим направлениям Украинск — Новоселидовка, Украинск — Вишневое (через Цукурино).
Вследствие этого, в течение недели вышел на рубеж Новодмитровка — Новоселидовка, чем фактически заставил украинские войска полностью оставить район Измайлово — Горняк — Кураховка — Островское и отойти от р. Волчья на запад, чтобы избежать окружения и разгрома.
На данный момент, противник пытается развить свой успех по направлению на Берестки и Вознесенку, вытесняя фактически ВСУ полностью с северного берега Кураховского водохранилища.
В свою очередь, по направлению на Вишневое, противник смог, обойдя г. Селидово с юга, способствовать наступлению своей 2-й ОВА на этот город и его захвату (15-я и 30-я омсбр, часть сил 27-й мсд) и таким образом — обеспечить с юга основную свою наступательную группировку (2-я и 41-я ОВА), нацеленную на Покровск и Мирноград.
Кроме этого, непосредственно по направлению Марьинка — Курахово (южный берег Кураховского водохранилища), противник силами войск 8-й ОВА (150-я мсд) прорвал оборону ВСУ в тактической зоне и продвинулся на глубину до 6-7 км, захватив поселки Георгиевка и Максимильяновка, выйдя почти на восточную окраину пос. Курахово.
Однако это не привело к существенному продвижению подразделений другой дивизии 8-й ОВА — 20-й мсд, по направлению Победа — Дальнее, как можно было ожидать. Насколько я понимаю, 255-й мотострелковый полк (мсп) этой дивизии, который, очевидно, должен был продвигаться по этому направлению, командование этой дивизии перенацелило южнее, в направлении на Константиновку и Парасковиевку, чтобы способствовать с севера продвижению 33-го мсп и 10-го тп этой же дивизии.
Таким образом, в полосе действия 8-й ОВА (ГВ "Юг") противник фактически вышел на рубеж Максимильяновка — Константиновка, заняв охватывающее положение по отношению к подразделениям ВСУ, которые обороняются западнее с. Победа.
Но наибольшего успеха, противник смог достичь в полосе действия войск своей группировки "Восток". Очевидно, достигнув оперативной внезапности своих наступательных действий западнее г. Угледар.
Форсировав р. Кашлагач западнее с. Павловка и создав там плацдарм (силами 29-й ОВА, в частности 36-й омсбр, а также частью сил 36-й ОВА, в частности 37-й омсбр), противник в дальнейшем, нарастив усилия (введя в бой подразделения 40-й обр МП) фактически прорвал оборону ВСУ на всю тактическую глубину по направлениям Золотая Нива — Ясная Поляна, Пречистовка — Новоукраинка, Павловка — Богоявленка.
Вследствие чего, противнику удалось выйти на тылы группировки ВСУ, которая обороняла и удерживала г. Угледар, с запада. Учитывая тот факт, что на тот момент передовые подразделения противника из состава его 39-й омсбр и сводной дивизионной тактической группы 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (кулад) 68-го АК сумели продвинуться западнее дороги Угледар — Марьинка и выйти на рубеж Водяное — Екатериновка, дальнейшая оборона и удержание г. Угледар угрожало полным окружением украинских войск в городе. Поэтому они были вынуждены отойти в северо-западном направлении, понеся при этом значительные потери в личном составе и ВВТ.
В дальнейшем противник, нарастив усилия в полосе действия правого фланга ГВ "Восток", действуя силами сводных мотострелковых подразделений, усиленных танками, удачно используя открытую местность, которая способствовала его быстрому продвижению превосходящими силами и средствами, сумел быстро (только в течение неполной недели) продвинуться в северном направлении на глубину до 13-15-и км, и на данный момент вышел на рубеж Ясная Поляна — Максимовка — Трудовое — Катериновка.
И таким образом, смог не только сформировать южный фас (фланг) всего Кураховского выступления, но и создать достаточно угрожающую ситуацию с юга уже НЕ ТОЛЬКО для тактической группы ВСУ, которая обороняет Курахово, но и для ее тылов. Но об этом ниже...
Относительно основного смысла действий противника на Кураховском и Времеевском направлениях.
Все, что я описал выше, я описывал, начиная с ВЕСНЫ нынешнего года, с того самого момента, когда рассматривал ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ направления и участки фронта, где командование противника может спланировать и организовать (и наиболее вероятно, таки спланирует и организует) какие-то более-менее масштабные наступательные действия.
Если помните, я даже достаточно подробно описал, как оно будет "на практике" — сначала 8-я ОВА "поломится" в направлении на Курахово, а затем "Восток" нанесет удар с юга, в обход Угледара. Это не из-за какой-то моей прозорливости или интуиции, это из-за элементарных знаний по общевойсковой тактике, которые начинают преподавать с 1-го курса ЛЮБОГО военного учебного заведения уровня "военный институт".
Ведь любой военный вам скажет, что если ваши войска обороняются в ВЫСТУПЕ, рано или поздно, противник непременно ударит по вашим флангам. Причем сделает это в наиболее удобный и подходящий для себя момент. В военном искусстве это как 2+2=4.
И все равно, удар западнее Угледара и "рывок" противника через р. Кашлагач на север — оказался для украинских войск НЕОЖИДАННЫМ.
На данный момент, противник, очевидно, готовится к завершающему этапу своей Кураховской операции (фактически, ликвидации "первого из 3-х выступов").
Вероятно, силы и средства левого фланга ГВ "Центр" во взаимодействии с 8-й ОВА ГВ "Юг" попытаются не только взять само Курахово, но и прорваться в район с. Андреевка, вдоль обоих берегов р. Волчья. Одновременно, наступающие с юга на север войска ГВ "Восток", очевидно, попытаются прорваться на Разлив и Константинополь.
И тем, и другим для этого надо преодолеть где-то по 10-11 км. К сожалению, в нынешних условиях мне это не кажется чем-то "нереальным" или фантастическим.
Более того, если ОДНОВРЕМЕННО с этим противник начнет уже давно подготовленный им "рывок на Покровск" силами 2-й и 41-й ОВА ГВ "Центр", то последствия этого могут, вполне вероятно, приобрести оперативный масштаб. И, очевидно, не в нашу пользу.
Конечно, это "в теории". Так сказать, относительно общих перспектив. Потому что, я надеюсь, что ВСУ не будут во время попыток противника реализовать это "громадье планов" простыми статистами.
Более того, у меня нет детальной и основательной информации о характере и размахе атакующих\штурмовых действий противника на отдельных участках и отрезках указанных направлений. Что, в свою очередь, позволило бы более полно и качественно оценить все эти "перспективы".
По отдельным показателям, не все так "радужно" в "кремлевском королевстве", как кажется на этот "схематический" взгляд.
Например, уже месяц как наблюдается УМЕНЬШЕНИЕ общей численности российской стратегической группировки, действующей на территории Украины — с 579-и тысяч до 556-и тысяч, и те группировки, которые действуют на Кураховском и Времеевском направлениях, в этом смысле явно не являются исключением. О 690-тысячных планах, озвученных в свое время генералом Сырским, на данный момент никто даже не заикается.
Более того, очевидно, что в описанном мною выше ВОЗМОЖНОМ (но, очевидно, необязательном) развитии ситуации на Кураховском и Времеевском направлениях командованию противника придется столкнуться с определенными сложностями:
- темпы наступления сил и средств ГВ "Центр" и 8-й ОВА ГВ "Юг", очевидно, ОТСТАЮТ от аналогичных показателей ГВ "Восток". В этом смысле, противнику нужно будет как-то "согласовать" действия обеих своих фланговых группировок. И на данный момент это не является легким делом, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что характер местности, где наступают войска ГВ "Центр" и ГВ "Юг", значительно отличается от того, где оперируют силы и средства ГВ "Восток";
- ситуация для противника еще больше осложняется тем, что перед северной ударной группой находится достаточно крупный узел обороны ВСУ в пос. Курахово, прикрытый с севера большим водохранилищем. По сути, чтобы его "взять", противнику придется действовать "в лоб", с востока;
- надежды на то, что передовые подразделения ГВ "Восток" выйдут на Курахово с юга и этим "поспособствуют" частям и подразделениям 51-й и 8-й ОВА "взять" его, на данный момент пока представляются, скажем так — дискуссионными;
- ведь для этого бригадам 29-й, 36-й ОВА и 68-го АК в наступлении придется сначала таки взять Дальнее и прорваться через Успеновку, причем, действуя исключительно с юга. Это сделать для них будет трудновато. Как показывает практика, устойчивость обороны ВСУ повышается, если она начинает опираться на естественные барьерные рубежи (в данном случае — на р. Сухие Ялы);
- по сути, дальнейшая судьба узла обороны в Курахово будет решаться южнее него, именно по р. Сухие Ялы. Если ВСУ смогут удержать рубеж Зеленовка — Янтарное — Успеновка — Ильинка, то под Курахово российские войска с большой долей вероятности рискуют вляпаться "в мясорубку".
Подытожим
Как по мне, из всех "трех выступлений" (еще есть Северский и Константиновский), на данный момент Кураховский является наиболее близким "к ликвидации". Однако это вовсе не означает, что так оно и случится в обязательном порядке. В этом смысле, ближайшие 2 недели должны дать "определенные ответы" относительно его дальнейших "перспектив".
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