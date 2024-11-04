Такого не было с весны 2022-го. Чего следует ожидать на фронте в ближайшие дни

Related video

Эта неделя была самой сложной на фронте с весны 2022. Следующая неделя будет не лучше.

Враг пользуется собственным преимуществом на все 300%.

Потери у них такие, что любой уже бы свернул подобное наступление. Но не болотные мрази.

И пока я не думаю, что кто-то имеет понимание (даже сам враг), где предел их потенциала. Потому что они сейчас не думают о будущей обороне или о чем-то подобном. Они, похоже, решили под ноль использовать свой потенциал. Без всяких рамок и границ. Поэтому ни одна аналитика не будет верной.

Действия врага еще примерно с сентября не поддаются логике — именно из-за быстрого сжигания резервов для быстрого продвижения.

Вот в чем проблема.

И прикол в том, что они только добавляют интенсивности из-за постоянного потока мяса. Добавляют, не смотря ни на что, не считаясь ни с чем.

Мы сейчас во второй самой сложной ситуации после начала полномасштабного вторжения.

Первая длилась с 24.02.22 до середины лета 2022.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно