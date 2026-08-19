Налет длиной в сутки: что произошло 18 августа и как бороться с реактивными "шахедами"

Эта др…чка Киевской области с использованием реактивных "шахедов", которая продолжается уже 16 часов подряд, кажется, никогда не закончится.

В основном один и тот же маршрут, около 50 запущенных дронов. Но проблема в том, что сбивать их особо нечем. Не будем же мы тратить дорогие ракеты, которые нужны для других целей.

"Стингеры" предлагать не стоит, так как стоимость одной ракеты превышает стоимость реактивного "шахеда".

AIM-7 Sparrow — отправляется туда же.

MIM-23 HAWK — то же самое.

МОГ, малая авиация и вертолеты сразу отпадают — они не смогут поймать такого "шахеда".

Что остаётся?

Расширение присутствия Skynex с 35-мм боеприпасами AHEAD с программируемым подрывом — и молиться, чтобы с одной очереди (10 боеприпасов) "шахед" удалось сбить. Стоимость одной очереди составляет ~11,2 тыс. долларов. Возможно, стоит проработать вопрос интеграции AHEAD на "Гепард". Дешевые ракеты "воздух-воздух". AIM-7 Sparrow стоит очень дорого, возможно, понадобится создать более дешевую модификацию. Но на это, наверное, уйдут годы. Дешевые ракеты "земля-воздух". Речь также идёт об удешевлении условного HAWK. Но и на это уйдут годы. Реактивные перехватчики. Пожалуй, самое перспективное направление. Но здесь и много сложностей — скорость, высота, устойчивость в воздухе, эффективность перехвата. Это сейчас не массовая история. Но, думаю, в следующем году уже можно будет масштабировать. А в еще более долгосрочной перспективе это позволит сбивать также крылатые ракеты (от "Бандероли" до "Калибра" и Х-101 со стандартной БЧ), а не только реактивные "шахеды".

А как сейчас?

А сейчас приходится тратить дорогие ракеты, стоимость которых равна или превышает стоимость одного реактивного "шахеда".

Відео дня

Только за один день в Киевскую область полетело около 50 шт. А враг может производить до 100 шт. в сутки.

И до наращивания производства реактивных перехватчиков это станет огромной проблемой. Ведь запасы AIM-7, HAWK и "Стингер" — не резиновые.

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