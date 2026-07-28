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"Искандеры", "Калибры", "Цирконы": сколько баллистических ракет по Киеву применила РФ в июле

Россия буквально засыпает Киев баллистическими ракетами, отмечает военный корреспондент Богдан Мирошников. Он приводит статистику использования этого оружия — получается нечто невероятное: враг израсходовал четырёхмесячную (!) норму производства некоторых видов ракет…

Богдан Мирошников
Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент
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Российская баллистическая ракета "Искандер" готова к запуску
Очередной "Искандер" нацелился на Киев | Фото: Научная Россия

За неполный месяц (с 2 июля) враг выпустил по Киеву и его окрестностям 218 ракет различных типов.

Из них:

  • 117 шт — "Искандер-М/С-400/КН-23" (из них около сотни "Искандер-М");
  • 81 шт — крылатые ракеты Х-101 и "Калибр";
  • 20 шт — противокорабельные гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

Как видно, противник делает ставку на очень быстрые ракеты, которые можно перехватить только ракетами РАС-3.

Напомню, это данные за 24 дня июля (02.07–26.07).

За этот период мр..зоты выполнили производственную норму по "Искандеру-М" почти за два месяца, по "Цирконам" — за четыре месяца, а по "Х-101" и "Калибрам" — по месячной норме.

Відео дня

Тем временем враг готовит очередную массированную атаку на Киев и его окрестности. Так что статистика за июль может оказаться еще хуже.

В мае и июне враг также выпустил по Киеву и его окрестностям множество ракет.

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