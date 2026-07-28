"Искандеры", "Калибры", "Цирконы": сколько баллистических ракет по Киеву применила РФ в июле
Россия буквально засыпает Киев баллистическими ракетами, отмечает военный корреспондент Богдан Мирошников. Он приводит статистику использования этого оружия — получается нечто невероятное: враг израсходовал четырёхмесячную (!) норму производства некоторых видов ракет…
За неполный месяц (с 2 июля) враг выпустил по Киеву и его окрестностям 218 ракет различных типов.
Из них:
- 117 шт — "Искандер-М/С-400/КН-23" (из них около сотни "Искандер-М");
- 81 шт — крылатые ракеты Х-101 и "Калибр";
- 20 шт — противокорабельные гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".
Как видно, противник делает ставку на очень быстрые ракеты, которые можно перехватить только ракетами РАС-3.
Напомню, это данные за 24 дня июля (02.07–26.07).
За этот период мр..зоты выполнили производственную норму по "Искандеру-М" почти за два месяца, по "Цирконам" — за четыре месяца, а по "Х-101" и "Калибрам" — по месячной норме.
Тем временем враг готовит очередную массированную атаку на Киев и его окрестности. Так что статистика за июль может оказаться еще хуже.
В мае и июне враг также выпустил по Киеву и его окрестностям множество ракет.
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