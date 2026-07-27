Ракетные удары РФ: Игнат предупредил о новой опасной тактике оккупантов

Российские войска изменили тактику нанесения ударов по Украине, значительно увеличив применение баллистических ракет и начав чаще наносить удары днём. По словам представителя Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, только за прошедшую неделю РФ применила более 50 баллистических ракет.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет о ракетах типов "Искандер-М", С-400 и "Циркон". Игнат отметил, что обломки сбитых ракет с маркировкой, датированной тремя неделями, месяцем или двумя месяцами назад, свидетельствуют о проблемах российского производства.

"Не всё у них там способно накапливаться и масштабироваться, так что они всё-таки сталкиваются с этой проблемой", — сказал он.

Игнат также заявил, что трудности в РФ возникают из-за ударов Сил обороны Украины с большого расстояния. По его словам, украинские военные наносят удары не только по нефтеперерабатывающим предприятиям, но и по заводам с уникальными технологиями, производящим комплектующие для ракет.

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Отдельно пресс-секретарь обратил внимание на изменение времени атак.

"Враг стремится обеспечить внезапность, чтобы у наших Сил обороны было меньше времени на подготовку. Когда все привыкают, что ракеты летят ночью, с 2:00 до 4:00, нанося удары утром, враг пытается достичь определенных целей именно за счет внезапности", — пояснил Игнат.

В то же время он подчеркнул, что общая тактика российских войск не изменилась — они по-прежнему каждый день и каждую ночь атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

Напомним, 24 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В столице действовали силы противовоздушной обороны, раздавались взрывы, а жителей призывали укрываться в бомбоубежищах. Воздушные силы сообщали о нескольких высокоскоростных целях, направлявшихся к городу. По предварительной информации, оккупанты могли выпустить около десяти ракет различных типов.

До этого, во время массированной атаки 19 июля, была повреждена станция метро "Лукьяновская". Взрывная волна повредила наземный вестибюль. С начала полномасштабной войны это уже девятый случай повреждения станции в результате российских обстрелов.

После этой атаки представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что удар в ночь на 19 июля стал одним из самых масштабных баллистических обстрелов Киева за время полномасштабной войны. По его словам, это был уже четвертый комбинированный удар с использованием большого количества баллистических ракет за последние 35 дней. До этого Россия применяла такую тактику во время атак 15 июня, 2 июля и 6 июля.