Ракета РФ попала в подземный переход возле метро "Лукьяновская": как сейчас курсируют поезда (видео)

Российский ракетный удар по Киеву в ночь на 19 июля повредил станцию метро "Лукьяновская" и подземный пешеходный переход, где во время атаки укрывались люди. Из-за разрушений станцию временно закрыли, а движение общественного транспорта в этом районе претерпело существенные изменения.

Издание "Радио Свобода" опубликовало видео, на котором видны последствия российского удара по подземному пешеходному переходу возле станции метро "Лукьяновская".

На обнародованных кадрах запечатлено прямое попадание ракеты в подземный переход. В результате удара на месте образовалась большая воронка, а сам переход получил значительные повреждения.

О том, что ей пришлось пережить после очередного удара по Лукьяновке , рассказала местная жительница Алла в комментарии "Новости Live". По её словам, она работает недалеко от места попадания и живёт всего в одном квартале от него. Женщина не сдерживала эмоций, отметив, что район только начал возвращаться к нормальной жизни после предыдущих атак.

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"Я здесь работаю, вот рядом, живу через квартал, так что это происходит постоянно. Но я иду и плачу. Люди только начали возвращаться, и у нас появилась возможность купить овощи, крупы, ягоды. И вот опять", — сказала она.

Около шести утра в Киевской городской государственной администрации сообщили, что станцию метро "Лукьяновская" временно закрыли из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной. Поезда Сирецко-Печерской линии начали проезжать станцию без остановки.

В КГГА также отметили, что сотрудники метрополитена сразу приступили к ликвидации последствий удара. Специалисты проводили работы по восстановлению работы эскалаторов и пассажирской автоматики, а также проверяли техническое состояние станции, чтобы обеспечить её безопасное открытие.

О масштабах разрушений также сообщила журналистка "Киев24", которая работала возле станции. По её словам, территорию вокруг наземного вестибюля полностью перекрыли, а доступ разрешили только экстренным службам, коммунальщикам и работникам метрополитена.

Как сообщила журналистка, в здании выбиты все окна, повреждена внешняя облицовка, а часть потолка обрушилась из-за мощной взрывной волны. Внутри станции работники демонтировали поврежденные конструкции, убирали стекло и строительный мусор, а инженеры проводили обследование эскалаторов и систем безопасности.

В то же время она подчеркнула, что это уже девятый случай повреждения станции метро "Лукьяновская" в результате российских обстрелов с начала полномасштабного вторжения.

"Из-за повреждений наземного вестибюля станция временно закрыта для пассажиров. В настоящее время поезда Сирецко-Печерской линии проходят станцию "Лукьяновская" без остановки. Специалисты уже обследуют конструкции, восстанавливают работу эскалаторов, а также проверяют инженерные системы станции. Сейчас проводятся все необходимые работы, чтобы как можно быстрее и безопасно возобновить её работу", — пояснила она.

Около девяти утра Киевская городская военная администрация сообщила, что из-за последствий массированной атаки в столице, за исключением некоторых станций метро, временно изменено движение общественного транспорта. Причиной стали повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках города.

С задержками курсировали троллейбусы № 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31 и 33, трамваи № 14, 15 и 18, а также автобусы № 2, 9, 50 и 112. Для трамвайных маршрутов № 14 и 15 организовали временное автобусное сообщение № 14-Т, а часть троллейбусных и автобусных маршрутов временно скорректировали.

Позже, около 10:40, в КМВА сообщили о дополнительных изменениях. Было скорректировано движение автобусов № 9, 14-Т и 50. В частности, автобусы № 9 и № 14-Т начали курсировать через бульвар Вацлава Гавела, улицы Волноваскую и Николая Василенко, после чего возвращались на свои обычные маршруты. Автобус № 50 направили через улицы Юрия Ильенко, Митрофана Довнар-Запольского, Ростиславскую и Вячеслава Чорновола.

В городских властях подчеркнули, что движение общественного транспорта и в дальнейшем может корректироваться в зависимости от оперативной обстановки и хода восстановительных работ после российского нападения.

Напомним, в ночь на 19 июля российские войска совершили массированную атаку на Киев. В результате обстрела в различных районах столицы были повреждены жилые дома и вспыхнули пожары. По данным мониторинговых каналов, в 2 часа ночи в направлении города россияне выпустили около 30 баллистических ракет.

Кроме того, в Военно-воздушных силах сообщили, что в ночь на 19 июля Россия запустила по Украине 41 ракету и 125 беспилотников, а главной целью атаки был Киев. Украинские силы ПВО сбили 126 воздушных целей, однако части ракет и дронов всё же удалось достичь цели.