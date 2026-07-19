Россия обстреляла Киев баллистическими ракетами: сообщается о пожаре и повреждениях в трех районах (фото)

В ночь на 19 июля ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву. В столице объявили воздушную тревогу, а мониторинговые каналы сообщают об пусках более 25 баллистических ракет со стороны РФ.

На данный момент известно о двух местах в Киеве, которые пострадали в результате атаки. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

"В Шевченковском районе поврежден жилой многоквартирный дом. В Днепровском районе горят ТРЦ и автомобили. На места происшествий направляются экстренные службы", — говорится в сообщении.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы произошло возгорание в многоквартирном доме. На место происшествия выезжают спасатели.

В ряде регионов объявлена воздушная тревога Фото: скриншот

"В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.

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Впоследствии стало известно, что ещё в одном районе столицы поступило сообщение о пожаре. По словам мэра, в Святошинском районе горит частный жилой дом.

По данным мониторинговых каналов, предварительно в этом направлении было зафиксировано около 30 запусков баллистических ракет, которые осуществлялись из районов Брянска, Курска и, вероятно, Миллерево.

Ранее Фокус сообщал подробности обстрела Киева 8 июля. Пожары начались после серии взрывов в полночь, произошедших перед объявлением тревоги.

Впоследствии стало известно об обстреле столицы в ночь на 11 июля. Тогда сообщалось о ряде последствий российских атак в четырёх районах столицы.