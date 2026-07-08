Взрывы без тревоги в Киеве: в двух районах начались пожары, есть жертвы, атака продолжается (фото)

В ходе ночной атаки Российской Федерации на Киев произошли возгорания в двух противоположных районах столицы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Пожары начались после серии взрывов в полночь, перед объявлением тревоги.

В результате удара РФ по Киеву пострадали два человека, говорится в заявлении службы на странице в Facebook. Пожары и разрушения зафиксированы в Деснянском и Святошинском районах: горели склады, гаражи, административные здания.

Спасатели уточнили, что из двух пострадавших одного доставили в больницу. В Святошинском районе было две точки возгорания. Первая точка — административные здания, склады, вторая — гаражный кооператив, административное здание и трамваи. В Деснянском районе горели склады, говорится в сообщении.

"В настоящее время на всех остальных участках пожар локализован", — сообщили в ГСЧС.

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В посте службы представлена серия фотографий с мест пожаров в Киеве после ночной атаки РФ. На снимках видны искореженные металлические конструкции и помещения, охваченные огнем и с выгоревшей крышей.

Удар по Киеву — разрушения и пожары 8 июля Фото: ГСЧС

Удар по Киеву — горящий дом 8 июля Фото: ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко около 1 ч писал об атаке на столицу, но новых данных не поступало. На странице Киевской ОГА в 5:42 предупредили, что возможна работа ПВО. Между тем утром в КМВА подтвердили продолжительную атаку беспилотников и попросили людей находиться в укрытиях. В Киеве не отменили сигнал воздушной тревоги, который включили в полночь 8 июля после трёх-четырёх взрывов, прогремевших минутой ранее. Согласно данным мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, российские дроны-камикадзе "Шахед" облетели Киев и направились в сторону Житомирской области. Кроме того, появилась информация о новой волне беспилотников, которая надвигается со стороны Черниговской области.

Удар по Киеву — подробности

Воздушное командование пока не сообщило об итогах ночной атаки РФ, начавшейся с взрывов в 0:31-0:32. При этом речь шла о баллистике — рассматривался вариант "Искандер-М" или С-400, которыми россияне могли начать наносить удары по украинской столице.

Удар по Киеву — данные о возможном прибытии С-400 8 июля Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о ночной атаке на Киев 8 июля. Жители столицы услышали три-четыре громких взрыва, прогремевших до объявления тревоги. Местные группы в соцсетях опубликовали размытые фото с кадрами пожара, а власти подтвердили российский удар. В частности, глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что произошел ракетная баллистическая атака.

В июле Киев уже дважды подвергался особенно массированным ракетно-дроновым ударам со стороны РФ. Последняя атака произошла 6 июля: были разрушения в Подольском и Даницком районах, громкие взрывы в Вишневом. Российская ракета пролетела насквозь через девятиэтажный дом: погибла семья из трех человек, находившаяся на лестнице между 7 и 8 этажами. В Вишневом взрывы снесли пять улиц и разрушили тысячи домов, сообщили военные администрации. В результате атаки РФ погибло 50 человек. Воздушные силы опубликовали данные о работе ПВО: выяснилось, что в Киеве не сбили ни одной баллистической ракеты и ни одного "Циркона".

Напоминаем, что 7 июля стало известно о решении Нидерландов относительно военной помощи Украине и ситуации с ракетами Patriot.