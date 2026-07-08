Вибухи без тривоги у Києві: почались пожежі з двох районах, є постраждалі, атака триває (фото)

Під нічної атаки Російської Федерації на Київ стались займання у двох протилежних районах столиці, повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій. Пожежі почались після серії вибухів опівночі, які відбулись перед оголошенням тривоги.

Внаслідок удару РФ по Києву постраждало дві людини, ідеться у заяві служби на сторінці Facebook. Пожежі та руйнування зафіксували у Деснянському та Святошинському районах: палали склади, гаражі, адміністративні будівлі.

Рятувальники уточнили, що з двох постраждалих осіб одну відправили до лікарні. У Святошинському районі було дві точки займання. Перша точка — — адмінбудівлі, склади, друга — гаражний кооператив, адмінбудівля та трамваї. У Деснянському районі горіли склади, ідеться у дописі.

"Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізовано", — підсумували у ДСНС.

У дописі служби є серія фото з місця пожеж у Києві після нічної атаки РФ. Бачимо покручені металеві конструкції та приміщення, охоплені вогнем та з вигорілим дахом.

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Удар по Києву — руйнування та пожежі 8 липня Фото: ДСНС

Удар по Києву — палаючий будинок 8 липня Фото: ДСНС

Мер Києва Віталій Кличко близько 1 год писав про атаку на столиці, а нових даних не було. На сторінці Київської ОВА о 5:42 попередили, що можлива робота ППО. Тим часом зранку у КМВА підтвердили тривалу атаку безпілотників та попросили людей перебувати в укриттях. У Києві не скасували сигнал повітряної тривоги, який включили опівночі 8 липня після трьох-чотирьох вибухів, які пролунали хвилиною раніше. Згідно з даними моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, російські дрони-камікадзе "Шахед" облетіли Київ та попрямували у бік Житомирської області. Крім того, з'явилась інформація про нову хвилю безпілотників, яка заходить з Чернігівської області.

Удар по Києву — деталі

Повітряне командування поки не інформувало про підсумки нічної атаки РФ, яка почалась з вибухів о 0:31-0:32. При цьому ішлося про балістику — розглядали варіант "Искандер-М" чи С-400, якими росіяни могли почати бити по українській столиці.

Удар по Києву — дані про можливий приліт С-400 8 липня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про нічну атаку на Київ 8 липня. Жителі столиці почули три-чотири гучних вибухи, які пролунали до оголошення тривоги. Місцеві пабліки опублікували заблюрені фото з кадрами пожежі, а влада підтвердила російський удар. Зокрема, глава Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що стався ракетний балістичний удар.

Київ у липні вже двічі потерпав від особливо масованих ракетно-дронових ударів РФ. Остання атака відбулась 6 липня: були руйнування у Подільському та Даницькому районах, гучні вибухи у Вишневому. Російська ракета пролетіла наскрізь дев'ятиповерхівки: загинула родина з трьох осіб, які перебували на сходах між 7 та 8 поверхами. У Вишневому вибухи знесли п'ять вулиць та зруйнували тисячі будинків, повідомили військові адміністрації. Внаслідок атаки РФ загинуло 50 людей. Повітряні сили опублікували дані про роботу ППО: з'ясувалось, що у Києві не збили жодної балістики та "Циркони".

Нагадуємо, 7 липня стало відомо про рішення Нідерландів щодо військової допомоги Україні та ситуації з ракетами Patriot.