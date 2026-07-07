"Ми на межі": Нідерланди відмовились надсилати ракети Patriot Україні

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус відреагувала на питання про можливість надання Україні нової партії ракет Patriot, які збивають балістику Російської Федерації. З'ясувалось, що ця країна вже не має можливості надсилати українцям ракети протиповітряної оборони та іншу зброю.

Заява Ділан Єшільгоз-Зегеріус пролунала під час короткого брифінгу для преси перед початком саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня, написало агентство Bloomberg. Уточнюється, що ідеться про втрату прямої військової підтримки — про неможливість надання зброї в цілому та ракет Patriot зокрема. Міністерка не пояснила, що збережеться виділення коштів за програмою PURL, по якій Україні купують зброю у США.

Єшільгоз-Зегеріус закликала інші країни допомагати українцям, оскільки можливості Нідерландів вичерпані, ідеться у матеріалі агентства. Коли з'явилось питання про ракети Patriot, міністерка відповіла, що її країна "на межі своїх можливостей".

Відео дня

"У нас, як у Нідерландів, більше немає таких можливостей, бо ми так багато зробили", — сказала Єшільгоз-Зегеріус.

Bloomberg не навело інших деталей заяви міністерки.

На сторінці Єшільгоз-Зегеріус у соцмережі X 6 липня, за добу до початку саміт НАТО, з'явився допис про питання оборони. Посадовиця написала, що Нідерланди починають інвестувати в оборону, і таким чином досягнуть і більшої безпеки, і покращать економіку. Є посилання на матеріал Telegraph про інвестування 3 млрд євро у виробництво зброї з Німеччиною, Британією та США. Серед іншого, ідеться про ракети "земля-повітря" Stinger, літак AWACS, флот десантних кораблів і про спільну закупівлю систем ППО разом з Бельгією.

"Також вивчається можливість тіснішої співпраці зі Сполученими Штатами та Німеччиною, зокрема, щодо систем протиповітряної оборони Patriot", — написало медіа.

Ракети Patriot — інформація глави Міноборони Нідерландів Фото: Скриншот

Ракети Patriot — деталі

Зазначимо, 2 та 6 липня Україна потрапила під масований ракетно-дроновий удар РФ з використанням балістичних ракет, і Повітряні сили повідомили, що запаси Patriot вичерпались. Під час атаки 6 липня, коли загинуло 50 українців, росіяни атакували 23 ракетами "Искандер-М" та шістьма ракетами "Циркон": жодну не збили. Про нестачу антибалістики також висловився президент України Володимир Зеленський: сказав, що говоритиме на цю тему з партнерами під час саміту НАТО.

Тим часом раніше аналітики порталу Defense Express дослідили темпи виготовлення ракет Patriot у світі та встановили, що вони кардинально відстають від сучасних потреб. З'ясувалось, що на місяць виготовляється близько 50-60 ракет, які США розподіляли між союзниками та партнерами. Після початку війни в Ірані Україна уклала угоду на нові ракети Patriot, але дата постачання не відома. Втім міністр оборони Михайло Федоров 6 липня повідомив, що вони можуть надійти до кінця 2026 року.

Весною та влітку медіа публікували про заходи, які вживає Україна для поповнення запасів ракет Patriot. Зокрема, під час саміту Британії домовились постачання старих ракет, які вже йшли на списання: не відома кількість чи тип — PAC-2 (для збиття крилатих ракет та літаків) чи PAC-3 (протибалістика).

Нагадуємо, 22 липня стало відомо про можливі домовленості з Німеччиною про надання ракет Patriot: про яку партію ідеться та коли вони можуть з'явитись в Україні.