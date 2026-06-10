Старі та майже утилізовані: у МЗС повідомили, що Україна отримає ракети ППО для Patriot

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Україна може отримати старі ракети для зенітного-ракетного комплексу Patriot, які мали везти на утилізацію. Замість знищення цих ракет, їх відправлять українцям для посилення протиповітряної оборони.

Українські дипломати працюють над першочерговою задачею з пошуку "ресурсів та рішень" щодо ППО, сказав Тихий під час брифінгу 10 червня. Цими питаннями безпосередньо займається глава МЗС Андрій Сибіга. Мінімальна інформація, яку можна оприлюднити у цьому контексті, — під час візиту до Лондона, який стався днями, досягнули домовленості щодо старих, готових до списання, ракет для ЗРК Patriot. І тепер головне завдання дипломатів — якнайшвидша реалізація цього рішення, щоб ракети опинились в Україні, пролунало на брифінгу.

Ракети Patriot — Тихий про нові угоди щодо ППО див. з 33:45

Тихий пояснив, що у союзників та партнерів України є застарілі ракети Patriot, для яких підійшов час для списання та утилізації. Заміст того, щоб відправляти їх на утилізацію в США, їх передадуть українцям. З'ясувалось, що ці ракети відшукала українська сторона, і залишилось ще відшукати ресурси для відправки.

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"Ми зараз ведемо активні переговори для того, щоб їх отримати. Ракети, які після того, як в них виходить термін придатності, треба або повертати до виробника, або утилізувати. Ми пропонуємо передати їх Україні", — сказав Тихий.

На порталі NV уточнили, що може іти мова про старі PAC-2 та PAC-3, які можуть передати Україні.

Ще одне питання, на яке відповів Тихий, стосувалось військової допомоги від Болгарії: 9 червня міністр оборони цієї країни Дімітар Стоявно заявив, що допомогу припинять. Речник МЗС України уточнив, що ішлося про безкоштовну техніку та снаряди з армійських складів, а комерційні угоди, укладені днями з Болгарією, чинні й надалі.

Ракети Patriot — деталі

Для ЗРК Patiot розробили типи ракет PAC-2 та PAC-3, які призначені для різних цілей та мають різний принцип дії. PAC-2 містить фугасний заряд, який вибухає по сигналу поруч з ціллю? й об'єкт збивається завдяки влучанню уламків. Основне призначення таких ракет — збиття літаків, крилатих ракет противника. Особливість PAC-3 — знищення балістичних цілей прямим влучанням: тобто потрібне чітке наведення завдяки високоточній електроніці та допоміжному устаткуванню. На порталі армії США вказано, що термін придатності цих ракет близько 45 років, але його можна продовжити після перевірки та випробувань. Серед проблем, які можуть з'явитись після тривалого зберігання, — погіршення роботи електроніки та дефекти матеріалів, пального тощо.

Зазначимо, 4 червня медіа Bloomberg повідомило, що Україна намагається укласти угоду з Німеччиною щодо отримання ракет Patriot. При цьому президент Зеленський обіцяє передати німцям майбутні ракети-перехоплювачі, які виготовить український ВПК.

Нагадуємо, мілітарний портал Defense Express порівняв темпи виготовлення ракет Patriot США та ракет "Искандер" у РФ та пояснив, чи встигне американський ВПК за російським.