Навіть якщо Україні віддадуть всі: РФ виробляє балістику швидше, ніж США ракети для Patriot

Зенітних ракет для систем Patriot в Україні не вистачить у будь-якому разі, навіть якщо США передадуть нові ракети. Адже американська компанія Lockheed Martin не виробляє їх стільки, як Росія балістики для атак по Україні.

Про це пише видання Defense Express.

Видання проаналізувало кількість російських балістичних ракет, що запускаються по Україні, з кількістю боєприпасів для ППО, які виробляють США.

Сьогодні згідно з офіційними даними, американська компанія Lockheed Martin щомісяця виробляє близько 52 ракет PAC-3 MSE, які використовуються "Патріотами". Водночас Росія щомісяця випускає близько 113 різних видів балістичних ракет, що вдвічі більше.

За даними українських розвідників, якщо брати до уваги лише ті ракети, для перехоплення яких необхідний Patriot, щомісяця:

балістичні 9М723 до ОТРК "Искандер-М": 60 одиниць;

балістичні РМ-48У для ЗРК С-300/400: 40 одиниць;

аеробалістичні Х-47М2 "Кинжал": 10 одиниць;

гіперзвукові "Циркон": до 3 одиниць.

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Таким чином, навіть передачі всіх вироблених запасів було б недостатньо.

"Якщо Вашингтон кардинально змінить свою політику та направить всі вироблені ракети до України, то їх вже не вистачає. Навіть при використанні у пропорції 1:1, як зараз роблять Повітряні сили, попри штатну витрату від двох протиракет на одну ціль", — пише видання.

Також автори публікації наголошують, що світові запаси цих ракет вичерпалися в цілому через війну США з Іраном і величезні витрати зенітних боєприпасів країнами Перської затоки.

"Саме тому лише протиракети не можуть бути відповіддю на балістичну загрозу з боку РФ. Без ударів по самих пускових, по складах з ракетами, по їх виробництву будь-яка протиракетна оборона не справиться з такою загрозою", — підсумовують експерти.

Ракети Patriot — ситуація з ППО України

Раніше агентство Bloomberg писало, що Україна намагається укласти угоду з Німеччиною на отримання ракет PAC3 для ЗРК Patriot з запасів Бундесверу, і при цьому обіцяє надати ракети для збиття балістики, які самостійно виготовить у майбутньому.

Перед тим у травні медіа опублікували лист президента Зеленського у Білий дім, у якому ішлося про нестачу ракет Patriot. У тому ж листі глава держави ще раз звернувся до американського уряду щодо отримання ліцензії на виробництво цих засобів збиття балістики РФ.