Даже если Украине отдадут все: РФ производит баллистику быстрее, чем США ракеты для Patriot

Зенитных ракет для систем Patriot в Украине не хватит в любом случае, даже если США передадут новые ракеты. Ведь американская компания Lockheed Martin не производит их столько, как Россия баллистики для атак по Украине.

Об этом пишет издание Defense Express.

Издание проанализировало количество российских баллистических ракет, запускаемых по Украине, с количеством боеприпасов для ПВО, которые производят США.

Сегодня согласно официальным данным, американская компания Lockheed Martin ежемесячно производит около 52 ракет PAC-3 MSE, которые используются "Патриотами". В то же время Россия ежемесячно выпускает около 113 различных видов баллистических ракет, что вдвое больше.

По данным украинских разведчиков, если брать во внимание только те ракеты, для перехвата которых необходим Patriot, ежемесячно:

баллистические 9М723 к ОТРК "Искандер-М": 60 единиц;

баллистические РМ-48У для ЗРК С-300/400: 40 единиц;

аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал": 10 единиц;

гиперзвуковые "Циркон": до 3 единиц.

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Таким образом, даже передачи всех произведенных запасов было бы недостаточно.

"Если Вашингтон кардинально изменит свою политику и направит все произведенные ракеты в Украину, то их уже не хватает. Даже при использовании в пропорции 1:1, как сейчас делают Воздушные силы, несмотря на штатный расход от двух противоракет на одну цель", — пишет издание.

Также авторы публикации отмечают, что мировые запасы этих ракет иссякли в целом из-за войны США с Ираном и огромного расхода зенитных боеприпасов странами Персидского залива.

"Именно поэтому только противоракеты не могут быть ответом на баллистическую угрозу со стороны РФ. Без ударов по самим пусковым, по складам с ракетами, по их производству любая противоракетная оборона не справится с такой угрозой", — заключают эксперты.

Ракеты Patriot — ситуация с ПВО Украины

Ранее агентство Bloomberg писало, что Украина пытается заключить сделку с Германией на получение ракет PAC3 для ЗРК Patriot из запасов Бундесвера, и при этом обещает предоставить ракеты для сбивания баллистики, которые самостоятельно изготовит в будущем.

Перед тем в мае медиа опубликовали письмо президента Зеленского в Белый дом, в котором говорилось о недостатке ракет Patriot. В том же письме глава государства еще раз обратился к американскому правительству о получении лицензии на производство этих средств сбивания баллистики РФ.