Киев просит ракеты Patriot сегодня в обмен на антибаллистику завтра: что говорит Берлин, — Bloomberg

Украина пытается заключить сделку с Германией на получение ракет PAC3 для ЗРК Patriot из запасов Бундесвера, и при этом обещает предоставить ракеты для сбития баллистики, которые самостоятельно изготовит в будущем, рассказало агентство Bloomberg. Берлин колеблется, но решение могут принять в течение месяца. Каковы детали сделки, которую Киев предлагает немецкому правительству?

Ожидается, что Германия может принять решение по предложению Украины незадолго до начала или во время саммита НАТО 7-8 июля 2026 года, говорится в материале агентства. При этом отмечается, что Киев надеется получить "десятки" ракет для Patriot: точное количество не известно.

Bloomberg пообщалось с несколькими неназванными источниками, которые рассказали об идее Украины. Уточняется, что речь идет о ракетах из запасов Бундесвера. Обращение поступило на фоне информации о проблемах с украинской системой ПВО, которая не имеет возможности сбивать баллистику РФ во время массированных воздушных атак.

"Правительство Германии рассматривает запрос Украины и еще не приняло решение, хотя объявление может быть сделано незадолго до или во время саммита НАТО в июле", — привело медиа информацию от анонимного собеседника.

Відео дня

В материале отмечается, что системы Patriot "являются одними из самых популярных в мире" средств ПВО, которые на войне РФ доказали свою эффективность. На фоне войны в Иране, которую начали США, спрос на ракеты PAC-3 вырос и это усилило давление на Украину, которая должна защитить энергетику и предприятия ВПК, написало медиа.

Агентство не привело дополнительных данных: например, неизвестно ожидаемое количество ракет в пакете помощи от Германии, также не ясно, какие собственные средства противобаллистики может предложить Киев в будущем, и неизвестно, когда именно появятся такие возможности.

На ресурсах правительства Германии, органов власти Украины не комментировали публикацию Bloomberg об обмене немецких ракет Patriot на пока несуществующие антибаллистические ракеты Украины.

Ракеты Patriot — основные характеристики PAC-3 MSE

Ракеты Patriot — ситуация с ПВО Украины

Отметим, в мае медиа опубликовали письмо президента Зеленского в Белый дом, в котором говорилось о нехватке ракет Patriot. В том же письме глава государства еще раз обратился к американскому правительству о получении лицензии на производство этих средств сбивания баллистики РФ. Предыдущее упоминание о такой лицензии звучало зимой 2026 года, но в США проигнорировали запрос. Зеленский также уточнил, что нынешние мощности производства 60-65 ракет в месяц — слишком малы в сегодняшних условиях.

Аналитики Defense Express рассказали о темпах изготовления ракет Patriot на заводах Raytheon и Lockheed Martin (60-65 ед./мес.) и о плане нарастить производство до 2000 в год. Между тем лицензию, о которой просит Украина, имеет Германия, Япония, и также только что обратилась Польша: мощности производства не известны. Одна из последних публично известных поставок от Германии — это информация за 10 марта о 30 ракетах, которые Берлин собрал по складам партнеров, и "плюс" немецкий вклад — это 5.

Напоминаем, 3 июня Киев посетил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте: среди прочего, речь шла о поставках ракет Patriot по программе PURL. Между тем украинская компания Fire Point показала кадры испытания управляемой ракеты FP-7.x для комплекса ПВО "Фрея", который в будущем защитит Украину и Европу от баллистики РФ.