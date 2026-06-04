Київ просить ракети Patriot сьогодні в обмін на антибалістику завтра: що каже Берлін, — Bloomberg

Україна намагається укласти угоду з Німеччиною на отримання ракет PAC3 для ЗРК Patriot з запасів Бундесверу, і при цьому обіцяє надати ракети для збиття балістики, які самостійно виготовить у майбутньому, розповіло агентство Bloomberg. Берлін вагається, але рішення можуть прийняти протягом місяця. Які деталі угоди, яку Київ пропонує німецькому уряду?

Очікується, що Німеччина може прийняти рішення щодо пропозиції України незадовго до початку або під час саміту НАТО 7-8 липня 2026 року, ідеться у матеріалі агентства. При цьому зауважується, що Київ сподівається отримати "десятки" ракети для Patriot: точна кількість не відома.

Bloomberg поспілкувалось з кількома неназваними джерелами, які розповіли про ідею України. Уточнюється, що ідеться про ракети з запасів Бундесверу. Звернення надійшло на тлі інформації про проблеми з українською системою ППО, яке не має можливості збивати балістику РФ під час масованих повітряних атак.

"Уряд Німеччини розглядає запит України та ще не ухвалив рішення, хоча оголошення може бути зроблене незадовго до або під час саміту НАТО в липні", — навело медіа інформацію від анонімного співрозмовника.

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У матеріалі наголошується, що системи Patriot "є одними з найпопулярніших у світі" засобів ППО, які на війні РФ довели свою ефективність. На тлі війни в Ірані, яку почали США, попит на ракети PAC-3 зріс і це посилило тиск на Україну, яка повинна захистити енергетику та підприємства ВПК, написало медіа.

Агентство не навело додаткових даних: наприклад, невідома очікувана кількість ракет у пакеті допомоги від Німеччини, також не ясно, які власні засоби протибалістики може запропонувати Київ у майбутньому, і невідомо, коли саме з'являться такі можливості.

На ресурсах уряду Німеччини, органів влади України не коментували публікацію Bloomberg про обмін німецьких ракет Patriot на поки неіснуючі антибалістичні ракети України.

Ракети Patriot — основні характеристики PAC-3 MSE

Ракети Patriot — ситуація з ППО України

Зазначимо, у травні медіа опублікували лист президента Зеленського у Білий дім, у якому ішлося про нестачу ракет Patriot. У тому ж листі глава держави ще раз звернувся до американського уряду щодо отримання ліцензії на виробництво цих засобів збиття балістики РФ. Попередня згадка про таку ліцензію лунала взимку 2026 року, але у США проігнорували запит. Зеленський також уточнив, що нинішні потужності виробництва 60-66 ракет на місяць — надто мало в сьогоднішніх умовах.

Аналітики Defense Express розповіли про темпи виготовлення ракет Patriot на заводах Raytheon та Lockheed Martin (60-65 од./міс.) і про план наростити виробництво до 2000 на рік. Тим часом ліцензію, про яку просить Україна, має Німеччина, Японія, і також щойно звернулась Польща: потужності виробництва не відомі. Одна з останніх публічно відомих поставок від Німеччини — це інформація за 10 березня про 30 ракет, які Берлін зібрав по складах партнерів, і "плюс" німецький вклад — це 5.

Нагадуємо, 3 червня Київ відвідав генеральний секретар НАТО Марк Рютте: серед іншого, ішлося про постачання ракет Patriot за програмою PURL. Тим часом українська компанія Fire Point показала кадри випробування керованої ракети FP-7.x для комплексу ППО "Фрея", який й майбутньому захистить Україну та Європу від балістики РФ.