У мережі показали пуск ракети-перехоплювача FP-7.x для комплексу ППО FREYJA (відео)

Компанія Fire Point показала перше випробування ракети-перехоплювача FP-7.x комплексу протиповітряної оборони FREYJA. Відбувся керований маневрений політ засобу ураження, здатного збивати російську балістику.

Відео з кадрами випробувань ракети FP-7.X з'явися на сторінці Facebook директорки виробництва Fire Point Ірини Терехової. Запис триває 34 секунди й зроблений у невстановленій місцевості: дата зйомки не вказана. Спершу камера облітає пускову установку, на якій встановлена ракета рожевого кольору. Потім відбувається пуск: на відео — стовп вогню, на якому підіймається засіб ураження, потім — кадри відстеження польоту, зняті з верхнього ракурсу, і останні секунди — димний слід від FP-7.X, яка зникає вдалині.

Ірина Терех написала короткий текст щодо можливого програшу у війні, якщо не звертати увагу на ситуацію в "інститутах, лабораторіях та на виробництві". Представниця компанії пояснили, що є зв'язок між рівнем розвитку ракетних технологій та недофінансуванням інженерної освіти. Після цього вона наголосила, що Fire Point "взяла ініціативу у свої руки", не чекала допомоги від держави й зробила власні кроки у потрібному напрямку. Сьогоднішній результат — це керований пуск майбутньої ракети-перехоплювача.

Відео дня

"Ми зробили надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий політ ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA. Ми докладаємо всіх можливих та неможливих зусиль, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки", — ідеться у дописі Терех.

На сторінці X головного конструктора та співвласника Fire Point Дениса Штілермана поки немає коментарів щодо нових випробувань.

Ракети-перехоплювач FP-7.x — деталі

Зазначимо, Фокус писав про ракети-перехоплювачі FP-7.X та комплекс ППО FREYJA, який створюється в Україні за підтримки низки країн Європи. Штілерман опублікував слайди презентації з концепцією нової системи, яка має закрити Україну та Європу від балістики РФ.

Перша інформація про створення балістичних ракет FP-7 та FP-9 з'явилась у мережі восени 2025 року. Медіа встановили, що ракета FP-7 матиме дальність близько 300 км і дещо схожа на ATACMS, а FP-9 — близько 880 км і зможе дістати до Москви. Крім того, з зими 2026 року Штілерман говорить про початок роботи над протибалістикою: тоді й з'ясувалось, що перехоплювач FP-7.X створюють на основі FP-7.

Тим часом компанія-виробник опублікувала кадри випробувань FP-7. На відео, яке з'явилось у лютому 2026 року, фігурує пускова установка, дещо схожа на ту, яка з'явилась у кадрі 3 червня. До всього, Fire Point зареєстрували дві торгові марки, які можуть стати іменами нових ракет, — Pelikan та Peace Dove.

Нагадуємо, 2 червня президент України Володимир Зеленський розповів, що РФ визначилась з новими цілями для ударів і ними стануть, серед іншого, українські ракетні програми.