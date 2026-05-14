Штілерман розповів, як працює проєкт "Фрея" проти балістики РФ: FP-7.x зіб'ють "Іскандери" (слайди)
Україна та Європа спільно працюють над проєктом "Фрея" (Freyja) — над антибалістичним щитом проти балістичних ракет Російської Федерації, повідомив співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман. У проєкті будуть найкращі європейські технології для виявлення загроз та для націлювання антиракет. Український внесок — це ракета FP-7.x. Штілерман оприлюднив усі технічні деталі, щоб показати, як працюватиме новий пан'європейський антибалістичний проєкт.
Компанія-виробник ракет "Фламінго", і також дронів FP-1 та FP-2, приєдналась до антибалістичної коаліції, написав Штілерман у соцмережі X. При цьому він зауважив, що спільна робота з європейцями продовжується, попри перешкоди. З'ясувалось, що ідеться про систему ППО — проєкт "Фрея": будуть перехоплювати балістичні ракети РФ над Україною та усією Європою.
Допис Штілермана з'явися вдень 14 травня, після масованого удару ЗС РФ, у якому росіяни використали, серед іншого, 18 балістичних ракет "Іскандер" (збито 12, тобто 67%). Розробник опублікував слайди презентації, яка розкриває, у чому полягає ідея, — яка концепція, як її технічно втілять у життя та яка загальна архітектура. На слайдах фігурує досі небачена наживо ракета FP-7.x та називаються вироби європейських компаній, з якими уклали меморандуми чи угоди про співпрацю.
Концепція проєкту "Фрея" — це створення протиракетної та протиповітряної системи оборони, при цьому вона працюватиме на відкритому коді, легко масштабуватиметься, а ціна перехоплення буде значно нижчою, ніж в аналогів. Наголошується, що працюватимуть на протоколі зв'язку Link-16, який відповідає стандартом НАТО і вже використовується у ЗСУ в системі Delta.
Система ППО — що відомо про проєкт "Фрея"
Основний засіб ураження "Фреї" — це ракета FP-7.x. На слайдах Штілермана є зображення нового засобу ураження для збиття балістики: ідеться про комп'ютерну графіку, а не фото реального виробу.
Основні характеристики ракети FP-7.x:
- фізичні розміри — довжина 7,25 м, зовнішній діаметр 1,15 м, діаметр фюзеляжу 0,53 м;
- швидкість — 1500-2000 м/с. При цьому швидкість балістичної ракети "Іскандер" — близько 2100 м/с, тобто нова ракета FirePoint цілком її здатен наздогнати;
- система наведення — ГСН Image Infra-Red. Image Infra-Red — це тепловізійна інфрачервона голівка самонаведення, здатна обійти теплові пастки та вдарити у найуразливіше (найгарячіше) місце на цілі;
- матеріал — композитний, і це здешевлює антибалістичну ракету та робить її легшою.
Штілерман також надав слайд з архітектурою системи, та показув, з яких елементів складатиметься комплекс та як елементи працюватимуть усі разом.
З чого складається комплекс ППО "Фрея":
- радар дальнього радіолокаційного виявлення — можливі три варіанти. Серед них SAAB Giraffe 8A/4A, Thales Ground Master 400, Hensoldt TRML-4D;
- радар підсвітки та наведення на ціль — або Weibel GFTR-2100/48, або Leonardo KRONOS Land;
- пускова установка — українського виробництва;
- командний центр — Kongsberg FDC від норвезької компанії Kongsberg Defence & Aerospace, який працює на з Network AcccessNodes (відкритий код, обмін даними у реальному часі тощо).
Розробник "Фреї", "Фламінго" та іншої зброї ЗСУ не публікував фото ракет чи мобільної пускової установки, які стануть вкладом України у пан'європейський щит. У коментарях до допису він відповів на питання, коли запрацює нова система. З його слів, час впровадження залежить від європейських партнерів.
"Дуже залежить від швидкості інтеграції з нашими європейськими партнерами", — написав Штілерман.
Зазначимо, Фокус писав про проєкт "Фрея" як про нову систему ППО, яка збиватиме балістику над Україною та Європою. Вперше про проєкт заговорили навесні 2026 року. При цьому представники компанії-виробника заявляли, що проєкт створюють разом з Німеччиною та Іспанією, а можливий час пуску — 2026-2027 роки.
Нагадуємо, у квітні 2026 року президент Україн Володимир Зеленський показав ракету для установки ППО ЗРК "Корал", над якою почали працювати ще у 2021 році.