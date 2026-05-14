Штілерман розповів, як працює проєкт "Фрея" проти балістики РФ: FP-7.x зіб'ють "Іскандери" (слайди)

Україна та Європа спільно працюють над проєктом "Фрея" (Freyja) — над антибалістичним щитом проти балістичних ракет Російської Федерації, повідомив співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман. У проєкті будуть найкращі європейські технології для виявлення загроз та для націлювання антиракет. Український внесок — це ракета FP-7.x. Штілерман оприлюднив усі технічні деталі, щоб показати, як працюватиме новий пан'європейський антибалістичний проєкт.

Компанія-виробник ракет "Фламінго", і також дронів FP-1 та FP-2, приєдналась до антибалістичної коаліції, написав Штілерман у соцмережі X. При цьому він зауважив, що спільна робота з європейцями продовжується, попри перешкоди. З'ясувалось, що ідеться про систему ППО — проєкт "Фрея": будуть перехоплювати балістичні ракети РФ над Україною та усією Європою.

Допис Штілермана з'явися вдень 14 травня, після масованого удару ЗС РФ, у якому росіяни використали, серед іншого, 18 балістичних ракет "Іскандер" (збито 12, тобто 67%). Розробник опублікував слайди презентації, яка розкриває, у чому полягає ідея, — яка концепція, як її технічно втілять у життя та яка загальна архітектура. На слайдах фігурує досі небачена наживо ракета FP-7.x та називаються вироби європейських компаній, з якими уклали меморандуми чи угоди про співпрацю.

Концепція проєкту "Фрея" — це створення протиракетної та протиповітряної системи оборони, при цьому вона працюватиме на відкритому коді, легко масштабуватиметься, а ціна перехоплення буде значно нижчою, ніж в аналогів. Наголошується, що працюватимуть на протоколі зв'язку Link-16, який відповідає стандартом НАТО і вже використовується у ЗСУ в системі Delta.

Система ППО — що відомо про проєкт "Фрея"

Основний засіб ураження "Фреї" — це ракета FP-7.x. На слайдах Штілермана є зображення нового засобу ураження для збиття балістики: ідеться про комп'ютерну графіку, а не фото реального виробу.

Основні характеристики ракети FP-7.x:

фізичні розміри — довжина 7,25 м, зовнішній діаметр 1,15 м, діаметр фюзеляжу 0,53 м;

швидкість — 1500-2000 м/с. При цьому швидкість балістичної ракети "Іскандер" — близько 2100 м/с, тобто нова ракета FirePoint цілком її здатен наздогнати;

система наведення — ГСН Image Infra-Red. Image Infra-Red — це тепловізійна інфрачервона голівка самонаведення, здатна обійти теплові пастки та вдарити у найуразливіше (найгарячіше) місце на цілі;

матеріал — композитний, і це здешевлює антибалістичну ракету та робить її легшою.

Штілерман також надав слайд з архітектурою системи, та показув, з яких елементів складатиметься комплекс та як елементи працюватимуть усі разом.

З чого складається комплекс ППО "Фрея":

радар дальнього радіолокаційного виявлення — можливі три варіанти. Серед них SAAB Giraffe 8A/4A, Thales Ground Master 400, Hensoldt TRML-4D;

радар підсвітки та наведення на ціль — або Weibel GFTR-2100/48, або Leonardo KRONOS Land;

пускова установка — українського виробництва;

командний центр — Kongsberg FDC від норвезької компанії Kongsberg Defence & Aerospace, який працює на з Network AcccessNodes (відкритий код, обмін даними у реальному часі тощо).

Розробник "Фреї", "Фламінго" та іншої зброї ЗСУ не публікував фото ракет чи мобільної пускової установки, які стануть вкладом України у пан'європейський щит. У коментарях до допису він відповів на питання, коли запрацює нова система. З його слів, час впровадження залежить від європейських партнерів.

"Дуже залежить від швидкості інтеграції з нашими європейськими партнерами", — написав Штілерман.

Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про проєкт "Фрея" як про нову систему ППО, яка збиватиме балістику над Україною та Європою. Вперше про проєкт заговорили навесні 2026 року. При цьому представники компанії-виробника заявляли, що проєкт створюють разом з Німеччиною та Іспанією, а можливий час пуску — 2026-2027 роки.

Нагадуємо, у квітні 2026 року президент Україн Володимир Зеленський показав ракету для установки ППО ЗРК "Корал", над якою почали працювати ще у 2021 році.