Україна показала ЗРК "Корал": що відомо про нову зенітну ракету класу "земля-повітря"

В Україні триває розробка власних зенітних ракет, і на сьогодні цей процес вийшов за межі концепції та макету, розповіли західні аналітики. Про те, що українські Збройні сили незабаром отримають вітчизняний зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Корал" свідчить відео з виставки зброї, яке з'явилось 13 квітня. Які можливі характеристики ЗРК та ракети "земля-повітря" "Корал" та що відомо про розробку нового засобу ураження?

Ракета "Корал" з'явилась на задньому плані відео президента Володимира Зеленського, а поруч помітили відомі ракети — "Вільха", "Нептун", Areion (схожа на "Паляницю"), при цьому раніше цю розробку не показували, ідеться у статті збройного порталу Defense Blog. За виглядом виробу аналітики пояснили, що ідеться не про макет чи виставковий зразок, а про "промисловий зразок ракети "Корал", який значною мірою приховувався від громадськості". Тим часом на порталі TWZ нагадали, що може іти мова про розробку КБ "Луч", про яку говорили незадовго до початку великої війни, у 2021 році. Фокус зібрав висновки західних та українських аналітиків щодо характеристик та розробки ЗРК "Корал".

Відео дня

Розробка КБ "Луч" — ракета "Корал" — демонструвалась на виставці "Зброя та безпека" у 2021 році, розповіли на порталі "Мілітарний". Аналітики DB та TWZ зауважили, що виріб, який фігурував на відео Зеленського, може бути саме цим засобом ураження.

ЗРК України — характеристики ракети "Корал"

На основі заяв розробників та новіших кадрів квітня 2026 року, визначили можливі характеристики ЗРК "Корал":

зовнішній вигляд — закруглена форма "носа" характерна для балістичної, а не крилатої ракети. Помітні хвостові стабілізатори;

фізичні розміри — довжина 4,3 м, діаметр 26 см;

вага — загальна 300 кг, бойова частина 25 кг;

висота ураження цілей — близько 10 км;

дальність ураження — 30-50 км;

швидкість — близько 1100 м/с;

наведення — інерційна система та активна радіолокаційна головка самонаведення;

пускова установка — для наземних ЗРК, кораблів та, ймовірно, навіть з повітря. Серед іншого, називали старі радянські ЗРК "Бук" та С-300.

ЗРК України — характеристики ракети "Корал", 2021 рік Фото: Мілітарний

На аналітичних порталах також розповіли про деякі особливості українського ЗРК "Корал".

Можуть використовуватись компоненти секції управління та крил для ракети "повітря-повітря" IRIS-T. Про це, ймовірно, говорить угода іспанської компанії-виробника Sener з КБ "Луч", "Радіонікс" (і також з Fire Point) у березні 2026 року, написали на порталі Defense Express. Розробники говорили про використання перевірених систем — двигуна, головки самонаведення, двигуна корекції імпульсів, інерційної навігаційної системи та безконтактного радіо- або лазерного детонатора. Ймовірно, використовуватимуть "газодинамічну систему керування зі звичайними керуючими поверхнями, поєднаними з лопатями вектора тяги у випускному соплі, для забезпечення маневреності на кінцевій стадії", ідеться у матеріалі TWZ. Уточнюється, що це потрібно для збиття високоманеврених повітряних цілей на екстремальних висотах. Раніше ракети "Корал" мали двигуни типу Patriot PAC-3 для підвищеної точності у момент виходу на ціль, але згодом вони зникли з макетів і замість них з'явились стабілізатори зі збільшеною площею поверхні.

Західні медіа наголосили, що зробили висновки на основі відкритих даних, а офіційних заяв щодо ЗРК "Корал" поки що не було.

Що відомо про ЗРК України — деталі

Зазначимо, у березні 2026 року Фокус писав про ЗРК України, на появу якого натякав директор Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов. Зі слів посадовця, Україна почала виготовляти власні зенітні ракети. При цьому ідеться у про нові розробки, і про модернізацію радянських ракет: інших деталей не було.

Нагадуємо, 13 квітня глава комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський розповів про розробку новітньої зброї ЗСУ: про запуск власних розвідувальних супутників та про пуски експериментальних ракет.