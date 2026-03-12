Україна почала випускати власні зенітні ракети ППО: які ЗРК не залежать від Заходу (відео)

Директор Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов підтвердив, що Україна вже закуповує зенітні ракети власного виробництва для посилення протиповітряної оборони. При цьому ідеться як про модернізовані радянські зразки, так і про новітні розробки. Які саме ракети ППО можуть отримувати Збройні сили України?

Українські виробники налагодили виготовлення зенітних ракет ППО, а Міноборони їх закуповує для потреб Сил оборони, сказав Жумаділов в інтерв'ю медіа "Мілітарний". Посадовець не уточнив, що про які саме ракети та ЗРК ідеться. Фокус відшукав інформацію про деякі системи ППО, для яких Україна могла налагодити виробництво.

Українська ППО — див. відповідь Жумаділова з 1:24:25

Під час розмови з "Мілітарним" пролунала відповідь на два питання: чи купує Міноборони вітчизняні зенітні ракети та чи це стара або ж нова розробка. Жумаділов лаконічно підтвердив, що справді існує виробництво і замовляють різні варіанти засобів ураження для ППО.

"Так, є така номенклатура, і вона випускається нашими виробниками", — сказав він.

Відео дня

Щодо уточнення про варіанти ракет, то глава АОЗ відмовився називати точні дані. При цьому Жумаділов уточнив, що може іти мова про допрацювання радянських зразків зброї та виробів часів незалежної України.

"Навіть якщо воно залишається із радянських часів, це не тотожний виріб. Це все доробляється, доопрацьовується, проходить випробування, іде модернізація. Цей процес є безперервним стосовно всієї номенклатури, як тієї, що була ще в ті часи, так і тієї, що вже постала у часи незалежності", — додав посадовець.

Жумаділов також відмовився відповідати на питання, чи закуповує Міноборони зенітні комплекси українського виробництва.

Українська ППО — деталі

Зазначимо, мілітарний портал Defense Express у липні 2025 року проаналізував номенклатуру ЗРК різних типів, які отримала українська ППО з-за кордону або мала з радянських часів чи власного виробництва. У переліку — близько 30 позицій, серед них є радянські ЗРК "Ігла", "Стріла", "Бук", С-300, українські "Оса", "Стріла-10", "Franken-Бук". "Мілітарний" додав ще одну — ЗРК "Шершень", про який розповіли у лютому 2026 року. Розробники "Шершня" розповіли, що він працює з п'ять типами зенітних ракет і серед них, у перспективі, будуть українські. Тим часом ще до 2022 року році медіа писали про відновлення ракет С-300, модернізацію "Ігли", повний цикл виготовлення ракет Р-27 класу "повітря-повітря".

11 березня Фокус писав про проблеми з ракетами ППО для Patriot, які збивають російські балістичні ракети, але виготовляється в дуже обмеженій кількості у США та в інших країнах. Аналітики Politico розповіли, що протягом тижня війни в Ірані американці разом з партнерами використали 1000 таких ракет, а їх виробництво — 200-600 од. на рік. При цьому потреби України — 60 протиракет (при поточному темпі ударів ЗС РФ).

Нагадуємо, 7 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Захід може отримати допомогу у боротьбі з дронами Ірану в обмін на ракети Patriot. Тим часом 12 березня заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров повідомив про плани створити аналог "Залізного купола" над Україною.