Ракети для Patriot в обмін на досвід збивання "Шахедів": Україна веде переговори зі США, — Politico

Україна веде переговори з країнами Перської затоки, пропонуючи наявний досвід у боротьбі з іранськими дронами. Американські чиновники також говорять з українцями про надання технологій відбиття атак безпілотників.

Країни Перської затоки можуть запропонувати Україні гроші, поки обіцяний ЄС кредит у розмірі €90 мільярдів застопорився через вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а від США Київ сподівається отримати ракети для систем ППО Patriot для збивання російських балістичних ракет, пише Politico з посиланням на двох українських чиновників.

Поки що угоди між країнами не досягнуто, зазначили чиновники, знайомі з перебігом переговорів.

"Ми бачимо великий інтерес до українських контратакувальних дронів з дуже широкого кола країн, включно зі США. Це зрозуміло: Україна вибудувала унікальні, перевірені в боях рішення про те, як виявляти, відстежувати і протидіяти цьому типу загрози в масштабі, в реальних умовах", — заявив на умовах анонімності представник української оборонної промисловості.

Утім, будь-яке рішення про експорт вимагає "міжурядової координації і має бути узгоджене з міркуваннями безпеки, експортним контролем і ширшими стратегічними пріоритетами".

У четвер президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала запит від США про конкретну підтримку в захисті від "Шахедів".

"Я дав доручення надати необхідні кошти і забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Україна допомагає партнерам, які допомагають забезпечити нашу безпеку і захистити життя нашого народу", — зазначив глава держави.

Після початку повномасштабного вторгнення Іран поставив РФ тисячі своїх дронів, а Україна стала світовим лідером у галузі безпілотної війни. Зараз іранські "Шахеди" б'ють по американських базах і містах Перської затоки, аеропортах і нафтогазових об'єктах.

У перші дні війни з Іраном Америка та її союзники використовували ракети ППО, кожна з яких може коштувати кілька мільйонів доларів, щоб збити дрони, які можна виготовити лише за кілька десятків тисяч доларів, зазначають у Politico.

Зіткнувшись із тією ж загрозою і обмеженою допомогою з боку своїх союзників, Україна накопичила досвід збивання дронів із зенітних знарядь, кулеметів, встановлених на позашляховики, дешевших ракет, а також "дронів-перехоплювачів". Водночас Київ, як і раніше, покладається на своїх союзників, особливо на США, в отриманні систем Patriot для захисту від балістичних ракет росіян. Брак ракет-перехоплювачів зробив українські міста дуже вразливими під час холодної зими.

Водночас США і країни Перської затоки "спалюють" ракети PAC-2 і вдосконалені PAC-3, які використовують "Патріоти", у таких величезних кількостях, що це ошелешує Київ, зазначають у виданні.

"Україна не мала такої кількості ракет з початку війни", — раніше заявив український президент.

Європейські чиновники вважають, що найбільшим ризиком іранської війни для України буде нестача ракет PAC-3. Однак запропонувавши натомість свій досвід роботи з дронами, Зеленський вважає, що зможе переконати Білий дім продати Україні більше цієї зброї.

Людина, близька до команди національної безпеки Дональда Трампа, визнала, що у Зеленського є "короткострокові важелі впливу" на США, які просять його про допомогу в захисті дронів. Однак, як вважає експерт, українському президенту потрібно буде забезпечити керованість своїх запитів.

"Він хоче більше ракет для систем Patriot, тож, можливо, він зможе змусити [США] прискорити деякі запити", — додав співрозмовник.

Оборонна галузь України зросла до річної потужності в 50 мільярдів доларів і здатна виробити набагато більше, ніж може купити уряд. Це відкриває двері для продажу зброї за кордон. У цій ситуації країни Перської затоки можуть приєднатися до програми, в рамках якої партнери України платять за зброю, вироблену в Україні.

Зазначимо, після початку війни в Ірані Тегеран запустив по країнах Близького Сходу сотні балістичних ракет і "Шахедів".

Нагадаємо, на тлі подій на Близькому Сході Європейський Союз шукає способи уникнути затримок у постачанні Україні ракет до систем ППО. Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що європейських виробників планують попросити прискорити передачу ракет.

При цьому Україна дійсно може поділитися своїм досвідом боротьби з "Шахедами" з країнами, які потрапили під удар Ірану.