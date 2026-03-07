Ракеты для Patriot в обмен на опыт сбивания "Шахедов": Украина ведет переговоры с США, — Politico

Украина ведет переговоры со странами Персидского залива, предлагая имеющийся опыт в борьбе с иранскими дронами. Американские чиновники также разговаривают с украинцами о предоставлении технологий отражения атак беспилотников.

Страны Персидского залива могут предложить Украине деньги, пока обещанный ЕС кредит в размере €90 миллиардов застопорился из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а от США Киев надеется получить ракеты для систем ПВО Patriot для сбивания российских баллистических ракет, пишет Politico со ссылкой на двух украинских чиновников.

Пока что соглашение между странами не достигнуто, отметили чиновники, знакомые с ходом переговоров.

"Мы видим большой интерес к украинским контратакующим дронам из очень широкого круга стран, включая США. Это понятно: Украина выстроила уникальные, проверенные в боях решения о том, как обнаруживать, отслеживать и противодействовать этому типу угрозы в масштабе, в реальных условиях", — заявил на условиях анонимности представитель украинской оборонной промышленности .

Любое решение об экспорте требует "межправительственной координации и должно быть согласовано с соображениями безопасности, экспортным контролем и более широкими стратегическими приоритетами".

В четверг президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила запрос от США о конкретной поддержке в защите от "Шахедов".

"Я дал поручение предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать требуемую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают обеспечить нашу безопасность и защитить жизни нашего народа", — отметил глава государства.

После начала полномасштабного вторжения Иран поставил РФ тысячи своих дронов, а Украина стала мировым лидером в области беспилотной войны. Сейчас иранские "Шахеды" бьют по американским базам и городам Персидского залива, аэропортам и нефтегазовым объектам.

В первые дни войны с Ираном Америка и ее союзники использовали ракеты ПВО, каждая из которых может стоить несколько миллионов долларов, чтобы сбить дроны, которые можно изготовить всего за несколько десятков тысяч долларов, отмечают в Politico.

Столкнувшись с той же угрозой и ограниченной помощью со стороны своих союзников, Украина накопила опыт сбивания дронов из зенитных орудий, пулеметов, установленных на внедорожники, более дешевых ракет, а также "дронов-перехватчиков". В то же время Киев по-прежнему полагается на своих союзников, в особенности на США, в получении систем Patriot для защиты от баллистических ракет россиян. Нехватка ракет-перехватчиков сделала украинские города очень уязвимыми во время холодной зимы.

При этом США и страны Персидского залива "сжигают" ракеты PAC-2 и усовершенствованные PAC-3, используемые "Патриотами", в таких огромных количествах, что это ошарашивает Киев, отмечают в издании.

"Украина не имела такого количества ракет с начала войны", — ранее заявил украинский президент.

Европейские чиновники считают, что самым большим риском иранской войны для Украины будет нехватка ракет PAC-3. Однако предложив взамен свой опыт работы с дронами, Зеленский считает, что сможет убедить Белый дом продать Украине больше этого оружия.

Человек, близкий к команде национальной безопасности Дональда Трампа, признал, что у Зеленского есть "краткосрочные рычаги влияния" на США, просящими его о помощи в защите дронов. Однако, как считает эксперт, украинскому президенту нужно будет обеспечить управляемость своих запросов.

"Он хочет больше ракет для систем Patriot, так что, возможно, он сможет заставить [США] ускорить некоторые запросы", — добавил собеседник.

Оборонная отрасль Украины выросла до годовой мощности в 50 миллиардов долларов и способна произвести гораздо больше, чем может купить правительство. Это открывает двери для продажи оружия за границу. В данной ситуации страны Персидского залива могут присоединиться к программе, в рамках которой партнеры Украины платят за оружие, произведенное в Украине.

Отметим, после начала войны в Иране Тегеран запустил по странам Ближнего Востока сотни баллистических ракет и "Шахедов".

Напомним, на фоне событий на Ближнем Востоке Европейский Союз ищет способы избежать задержек в поставках Украине ракет к системам ПВО. Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что европейских производителей планируют попросить ускорить передачу ракет.

При этом Украина действительно может поделиться своим опытом борьбы с "Шахедами" со странами, которые попали под удар Ирана.