Запускают сотни БпЛА и бьют по инфраструктуре: как Иран воспроизводит подход РФ в войне, — WSJ

Иран резко усилил атаки беспилотниками по странам Персидского залива и фактически повторяет тактику, которую Россия применяет в войне против Украины. В частности, свои удары страна направляет не только на военные объекты, но и на аэропорты, порты и другую критическую инфраструктуру.

По данным The Wall Street Journal, на этой неделе Иран нанес сотни ударов по арабским странам Персидского залива. Большинство атак осуществляли беспилотники, потому что их сложно сбить, но в то же время легко производить в больших количествах.

Хотя дроны и наносят меньше физического вреда, чем ракеты, они серьезно подрывают ощущение безопасности и нарушают работу ключевых объектов. Более того, Иран часто сочетает удары дронов и ракет, чтобы обойти противовоздушную оборону целевых стран.

Бывший сотрудник израильской разведки, старший научный сотрудник Тель-Авивского Института исследований национальной безопасности, Дэнни Цитринович, отмечает, что Иран имеет тысячи беспилотников и может быстро изготавливать новые. Он подчеркивает, что главное преимущество этих дронов — простота массового производства и возможность запуска как с суши, так и с моря.

Відео дня

"Их главное преимущество здесь заключается в том, что массовое производство является относительно простым и эффективным, и они могут запускать их как с моря, так и с суши", — заявил специалист.

Также, как пишет издание, эксперты заметили, что Иран начал следовать стратегии России в войне, которая годами использует иранские дроны для атак на критическую инфраструктуру в Украине и наносит экономический ущерб и психологическое давление на население. Основным преимуществом БпЛА, является то, что они низко и медленно летают, а также издают характерный гул перед ударом.

Известно, что Иран применил дроны против базы американского флота в Бахрейне, аэропортов в Абу-Даби и Кувейте, морских портов и высотных зданий в Дубае и Бахрейне. Важно отметить, что близость Ирана к региону позволяет дронам быстро достигать целей, поэтому их довольно трудно перехватить.

Кроме того, аналитики отмечают, что атаки уже вызвали перебои в транспорте и способствовали росту цен на нефть. По официальным данным, Иран выпустил сотни дронов по разным странам Персидского залива, а Израиль сообщил о перехвате более 50 беспилотников.

Советник аналитического центра CNA, Сэмюэл Бендетт, сообщает, что Иран долго наблюдал за тем, как Россия использует подобную тактику в Украине, и пытается перенести ее на собственный регион.

Зато командующий иранской армии рассказал, что вооруженные силы получили новую партию из тысячи беспилотников. По данным Института науки и международной безопасности, только завод в России может производить более 18 тысяч БпЛА типа "Шахед" в год.

Специалисты по безопасности подчеркивают, что страны Персидского залива еще не имеют опыта массированных атак дронов, подобного Украине или Израилю. В частности, для эффективной защиты нужны многоуровневые системы, активное использование разведданных и специальные тактики перехвата.

"После четырех лет войны Украина стала экспертом в технологиях борьбы с беспилотниками. Украина научилась выявлять российские дроны, например, используя дешевые БПЛА, которые могут атаковать российские дроны Shahed после их идентификации". — говорится в материале.

В то же время они отмечают, что полностью защитить крупные города, как Дубай или Абу-Даби, практически невозможно, но комплексные меры могут значительно снизить риски.

Напомним, что Великобритания предоставила США доступ к своим военным базам для оборонительных атак в регионе, а Украина будет участвовать в борьбе с иранскими дронами в Персидском заливе.

Также Фокус писал, что Иран категорически отказался от любых переговоров с США, а еще обвинил Вашингтон в ответственности за эскалацию напряжения на Ближнем Востоке.