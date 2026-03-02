Иран отказался от переговоров с США: какая ситуация на Ближнем Востоке и что известно о новых ударах

Иран категорически отказался от любых переговоров с Соединенными Штатами, обвинив Вашингтон в ответственности за эскалацию напряжения на Ближнем Востоке. Иранский официальный представитель убежден, что нынешний президент США углубил кризис и теперь пытается избежать последствий своих решений.

Об этом на своей странице в X написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ардашир Лариджани.

Лариджани заявил, что Иран не будет вступать в переговоры с Соединенными Штатами, подчеркнув, что политика Вашингтона привела к "погружению региона в хаос" из-за необоснованных ожиданий. Он добавил, что нынешний глава Белого дома якобы сейчас больше озабочен возможными дальнейшими потерями американских военных.

В своей заметке Лариджани утверждал, что из-за действий администрации США лозунг "Америка превыше всего" якобы превратился в "Израиль превыше всего". По его словам, американское руководство, стремясь обеспечить интересы Израиля, "пожертвовало американскими солдатами" и продолжает навязывать собственную политическую динамику, прикрываясь новыми, как он выразился, "ложными аргументами".

Представитель иранских властей также подчеркнул, что Тегеран "защищает себя" и что иранские вооруженные силы не были инициаторами вторжения

Фокус собрал всю доступную на данный момент информацию о событиях, произошедших в течение этой ночи на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем.

В Кувейте разбился американский истребитель

Как сообщает издание Türkiye Today, во вторник на территории Кувейт потерпел крушение американский военный самолет, предварительно — истребитель F-15 Eagle.

В сети появились кадры падения самолета. По предварительным данным, двое пилотов успели катапультироваться и приземлиться на парашютах, выжив после инцидента. Пока официальных детальных объяснений от Центральное командование США или Пентагон не обнародованы.

По неофициальной информации, катастрофа могла произойти в результате инцидента так называемого "дружественного огня", однако эти данные нуждаются в подтверждении.

Израиль объявил о новой волне ударов по Ирану

Армия обороны Израиля заявила о начале очередной масштабной волны атак по территории Ирана. Под ударами оказались Тегеран, Исфахан, Йезд и провинция Хузестан.

Параллельно начальник Северного командования Израиля генерал-майор Рафи Мило после первой волны ударов по Ливану заявил, что группировка "Хезболла" выбрала союз с Тегераном вместо интересов Ливана и атаковала израильских гражданских. По его словам, израильская армия была готова к развитию событий и продолжит как оборонительные, так и наступательные действия.

Мило подчеркнул, что интенсивность ударов будет расти, а израильские силы усилили группировку войск вдоль северной границы.

Израильские медиа заявляют об уничтожении штаба полиции Тегерана

По информации израильских СМИ, ВВС страны завершили очередную серию авиаударов по Тегерану, поразив ряд командных центров и штабов иранских сил безопасности.

Среди целей, как утверждается, был главный штаб сил внутренней безопасности Ирана, который выполнял функции координационного центра между руководством и подразделениями на местах. Также сообщается об уничтожении штаба "Таралла", отвечавшего за оборону столицы от внешних угроз.

Представитель Армия обороны Израиля заявил, что поражение этих объектов должно подорвать способность иранского руководства удерживать контроль и обеспечивать стабильность.

Британскую авиабазу Акротири на Кипре атаковали беспилотники

Как пишет издание Daily Mail, в ночь на вторник взрывы прогремели на базе Королевских ВВС RAF Akrotiri на Кипре.

По данным британского Министерства обороны, речь идет о вероятной атаке иранского беспилотника. Около полуночи по местному времени на базе, где дислоцируются около 2000 военнослужащих и членов их семей, была объявлена угроза безопасности, после чего произошли взрывы.

Сообщается о незначительных повреждениях, жертв нет. В Минобороны Великобритании отметили, что ситуация развивается в режиме реального времени, а защита персонала находится на самом высоком уровне.

Инцидент произошел вскоре после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил США разрешение использовать британские базы для нанесения "оборонительных" ударов по иранским ракетным объектам.

Трамп очертил сроки операции и заговорил о смене власти в Иране

В интервью изданию The New York Times президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют сворачивать операцию против Тегерана и намерены довести ее до завершения.

По его словам, активная фаза может длиться примерно четыре-пять недель. Американская сторона, как отметил Трамп, заранее рассчитывала именно на такие сроки и имеет достаточные запасы боеприпасов, размещенных в разных странах, чтобы обеспечить выполнение поставленных задач.

Отдельно глава Белого дома прокомментировал вопрос возможного будущего руководства Ирана. Он сообщил, что имеет трех кандидатов, которых считает достойными возглавить страну, однако их имена пока не разглашает, объясняя это необходимостью сначала завершить операцию.

В Бахрейне есть погибший после ракетного удара

В МВД Бахрейна сообщили, что обломки сбитой ракеты вызвали пожар на иностранном судне. В результате инцидента один человек погиб, еще двое получили ранения. Ранее ночью появлялись сообщения о запуске Ираном баллистических ракет в направлении базы ВМС США в Бахрейне.

Напомним, что в ночь на 2 марта Ливан присоединился к эскалации конфликта с Израилем, выпустив ракеты по территории страны. В ответ израильские ВВС начали авианалет на ливанские цели.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп объявил о продолжении военной операции США и Израиля против Ирана до полного выполнения всех задач и пригрозил "неминуемой смертью" тем, кто не сложит оружие. Он также сообщил о поражении сотен иранских объектов, включая базы революционной гвардии, системы ПВО и корабельные заводы, а командование Ирана понесло значительные потери.