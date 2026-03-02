Война в Иране: Ливан атаковал ракетами Израиль, — СМИ (видео)

Ливан присоединился к бомбардировкам Израиля, запустив в ночь на 2 марта ракеты в сторону страны. В ответ Израиль начал налет на Ливан.

По меньшей мере три воздушные цели обнаружили израильские ВВС во время ливанской атаки. Об этом сообщило издание AlJazeera со ссылкой на сообщение израильской телерадиокомпании.

"Израильская телерадиокомпания: из Ливана было выпущено 3 ракеты из района к югу от реки Литани", — говорится в сообщении.

В сети показали вероятные кадры пусков ракет со стороны Ливана по Израилю. Однако их правдивость пока не подтверждена.

На странице Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) около 01:00 часов появилось сообщение, что сирены раздаются на севере Израиля после обстрела из Ливана.

Сообщение о сиренах в Израиле после обстрела из Ливана

В ЦАХАЛ впоследствии также отчитались о сбитии ракеты, которая летела из Ливана. Она залетела в воздушное пространство Израиля и была перехвачена израильскими ВВС. Также было обнаружено еще несколько ракет, которые упали на открытой местности, не вызвав жертв или разрушений.

Відео дня

Информации о пострадавших или погибших в результате ракетной атаки Ливана не поступало.

ЦАХАЛ отчитался о сбитии ракеты, летевшей из Ливана

Впоследствии издание AlJazeera сообщило, что израильская армия начала серию ударов по Ливану на фоне запусков "Хезболлой" ракет по стране. Израильские самолеты были зафиксированы в небе над югом Ливана, писало издание.

Также СМИ сообщили, что Армия обороны Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ирану. В сети публикуют кадры последствий ударов по Тегерану.

Напомним, издание The Wall Street Journal писало, что война в Иране может завершиться быстрее, поскольку США опасаются из-за запасов ракет.

Также президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации всего военного руководства Ирана.