Война в Иране может закончиться раньше: США опасаются из-за запасов ракет, — WSJ

И США, и Израиль стремятся завершить военную операцию против Ирана как можно быстрее, поскольку Вашингтон опасается из-за огромных затрат ракет к системам ПВО.

Массированные удары по Ирану могут истощить американскую ПВО и оставить США с пустыми арсеналами. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп говорит, что война в Иране может завершиться через неделю или позже — тогда, когда американцы вместе с союзниками достигнут всех целей операции. Однако еще на этапе планирования американские военные предупреждали руководство о рисках истощения собственных запасов вооружения.

Уже во время операции возникла огромная проблема, поскольку военные пытаются как можно быстрее поразить объекты Ирана, ослабив страну в ракетных и беспилотных возможностях. При этом они тратят много противовоздушных перехватчиков.

Хотя точных данных о запасах ракет для систем ПВО США нет, однако во время боевых действий на Ближнем Востоке их количество уменьшается стремительными темпами. Американская сторона официально заявляла, что удалось отразить сотни ракетных и дроновых атак Ирана, несмотря на поражение некоторых целей в районе Персидского залива.

Эксперты бьют тревогу: несмотря на готовность Трампа к длительной войне, ракеты для ПВО производятся меньшими темпами, чем затрачиваются в результате боевых действий. Речь идет в частности о боеприпасах для систем Patriot, THAAD и Tomahawk, применяемых в ходе операции в Иране.

Такая ситуация создает угрозы для готовности США к устойчивости в потенциальных других конфликтах. Проблема может возникнуть и у Израиля.

Эксперты предполагают, что если операция по Ирану затянется, то США будут вынуждены перераспределять запасы ракет из других регионов мира. Это взамен может повлиять на поставки вооружения в Европу, а также и в Украину.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о том, что операция против Ирана будет держаться столько, сколько будет необходимо для достижения целей.

Также в Bloomberg 1 марта писали, что атака США на Иран еще больше укрепит отношения России и Китая, несмотря на ожидания.