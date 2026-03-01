Атака США на Иран еще больше укрепит отношения России и Китая, — Bloomberg

Нестабильность в регионе Персидского залива, вероятно, еще больше укрепит отношения Пекина и Москвы. Глава Китая Си Цзиньпин будет восполнять дефицит поставок нефти из Ирана.

Сейчас Китай покупает около 13,4% морской нефти из Ирана и длительный простой с поставками сырья могут больно ударить по китайскому бизнесу, борющемуся со слабыми потребительскими расходами внутри страны. Об этом пишет Bloomberg.

При этом ликвидация верховного аятоллы также поднимает вопрос о том, может ли следующей целью президента США Дональда Трампа стать другой глава, имеющий гораздо более тесные связи с Си Цзиньпином, чем лидер Ирана Али Хаменеи и президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого выкрали прямо из резиденции, чтобы доставить в суд.

Отмечается, что министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в котором стороны осудили удары США и Израиля по территории Ирана, обозначил "недопустимость курса на свержение законно избранных властей суверенных государств".

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что за короткое время российский диктатор Владимир Путин потерял уже третьего своего союзника в лице Али Хаменеи. При этом глава Кремля не помог ни одному из своих "друзей".

Также Фокус писал, что в субботу, 28 февраля, после начала совместной американо-израильской операции против Ирана, компании, занимающиеся транспортировкой топлива, решили не пересекать Ормузский пролив, хотя важная водная артерия и не была заблокирована Тегераном. Из-за остановки танкеров эксперты прогнозировали подорожание мировых цен на нефть и сжиженный природный газ.