Насмешливое поведение и танцы: что стало последней каплей для Трампа от Мадуро, чтобы начать спецоперацию, — NYT

Публичные "насмешки" Николаса Мадуро под "электронный бит" на государственном телевидении стали последней каплей для Дональда Трампа, чтобы дать старт началу специальной военной операции в Венесуэле.

В конце декабря Мадуро отверг предложение Трампа покинуть пост главы Венесуэлы и податься "в изгнание" в Турцию, а затем демонстративно показал свое отношение к угрозам эскалации со стороны США. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах.

На прошлой неделе Мадуро в очередной раз вышел на сцену, игнорируя удары американских сил по докам, которые Венесуэла использовала якобы для наркотрафика. Политик "подпрыгивал под электронный бит" на национальном телевидении, пока на фоне этого звучала записанная фраза в его исполнении на английском языке: "Нет безумной войне".

Відео дня

Таких проявлений "равнодушия" Мадуро к угрозам и предупреждениям со стороны американских властей было достаточно. Некоторых членов команды Трампа именно это убедило в том, что лидер Венесуэлы насмехается над ними и считает "блефом" действия США, раскрыли собеседники издания. Поэтому США решили начать военную операцию в отношении Мадуро, в ходе которой он был захвачен и вывезен за пределы страны.

"Американским войскам удалось войти в столицу практически без сопротивления, уничтожить по меньшей мере три военные базы и захватить президента страны из усиленно охраняемого комплекса, при этом не теряя никаких американских жизней", — говорится в публикации NYT.

Что касается замены Мадуро на посту главы Венесуэлы, то с "приемлемым кандидатом" американские чиновники определились еще несколько недель назад. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес стала временным исполняющим обязанности лидера страны. Она, как пишет медиа, поразила чиновников Трампа "своим управлением ключевой нефтяной промышленностью" Венесуэлы.

Спецоперация США в Венесуэле: последние новости

4 января издание The Washington Post сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио фактически стал "вице-королем" Венесуэлы. Именно он сыграл ключевую роль в реализации операции по захвату Мадуро.

Медиа Sunday Times информировало, что Трамп хочет возобновить поставки венесуэльской нефти. Это стало приоритетом для США после свержения режима Мадуро, однако будет стоить дорого, считает президент Америки.

Также в New York Post показали, как выглядят военные объекты Венесуэлы, которые пострадали из-за американских ударов.