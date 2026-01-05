Глузлива поведінка і танці: що стало останньою краплею для Трампа від Мадуро, щоб почати спецоперацію, — NYT

Публічні "глузування" Ніколаса Мадуро під "електронний біт" на державному телебаченні стали останньою краплею для Дональда Трампа, щоб дати старт початку спеціальної військової операції у Венесуелі.

Наприкінці грудня Мадуро відкинув пропозицію Трампа покинути пост голови Венесуели і податися "у вигнання" до Туреччини, а потім демонстративно показав своє ставлення до погроз ескалації з боку США. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на джерела, обізнані щодо переговорів.

Минулого тижня Мадуро вкотре вийшов на сцену, ігноруючи удари американських сил по доках, які Венесуела використовувала нібито для наркотрафіку. Політик "підстрибував під електронний біт" на національному телебаченні, доки на тлі цього лунала записана фраза у його виконанні англійською мовою: "Ні божевільній війні".

Відео дня

Таких проявів "байдужості" Мадуро до погроз та попереджень з боку американської влади було вдосталь. Деяких членів команди Трампа саме це переконало у тому, що лідер Венесуели насміхається над ними і вважає "блефом" дії США, розкрили співрозмовники видання. Тому США вирішили розпочати військову операцію щодо Мадуро, в ході якої його було захоплено та вивезено за межі країни.

"Американським військам вдалося увійти до столиці практично без опору, знищити щонайменше три військові бази та захопити президента країни з посилено охоронюваного комплексу, при цьому не втрачаючи жодних американських життів", — йдеться у публікації NYT.

Що стосується заміни Мадуро на посаді глави Венесуели, то з "прийнятним кандидатом" американські чиновники визначилися ще кілька тижнів тому. Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес стала тимчасовою виконувачкою обов'язків лідера країни. Вона, як пише медіа, вразила чиновників Трампа "своїм управлінням ключовою нафтовою промисловістю" Венесуели.

Спецоперація США у Венесуелі: останні новини

4 січня видання The Washington Post повідомило, що держсекретар США Марко Рубіо фактично став "віцекоролем" Венесуели. Саме він відіграв ключову роль у реалізації операції щодо захоплення Мадуро.

Медіа Sunday Times інформувало, що Трамп хоче відновити постачання венесуельської нафти. Це стало пріоритетом для США після повалення режиму Мадуро, однак коштуватиме дорого, вважає президент Америки.

Також у New York Post показали, який вигляд мають військові об'єкти Венесуели, які постраждали через американські удари.