Рубіо фактично став "віце-королем" Венесуели, — WP

Державний секретар США Марко Рубіо відіграв ключову роль в організації операції з усунення від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро 3 січня. Утім тепер саме Рубіо повинен буде виконувати роль "управлінця" країною.

На його плечі буде покладено обов'язок розділити нафтові активи Венесуели та сформувати новий уряд. Фактично Рубіо став "віце-королем" Венесуели. Про це йдеться в публікації видання The Washington Post.

Один з високопоставлених чиновників США розповів, що перед Рубіо стоїть чимало завдань, пов'язаних з енергетикою, виборами, санкціями та безпекою.

Рубіо понад десять років висловлював свою критику режиму Мадуро та намагався добитися змін у країні. Сесар Конда, республіканський стратег, який працював з Рубіо у 2011-2014-му роках пояснює, що Рубіо близька ця тема через батьків, які залишили Кубу до комуністичного перевороту в 1959-му році.

Американські чиновники наголошують, що Рубіо має необхідні якості, аби відігравати важливу роль у керівництві політикою США, поки адміністрація Трампа намагається стабілізувати Венесуелу. Серед чеснот, які виділяють у Рубіо, називають його знання іспанської мови, хороший рівень спілкування з латиноамериканськими лідерами та венесуельською опозицією.

Водночас США повинні будуть призначити постійного посланця у Венесуелі, який би допомагав Рубіо здійснювати контроль над країною.

Дональд Трамп, коментуючи операцію для журналістів, не зміг дати чіткої відповіді на питання щодо управління Венесуелою. Він лише сказав, що люди, "які стоять прямо за мною" будуть керувати країною "протягом певного періоду".

Президент США також відзначив перші переговори Рубіо з віцепрезиденткою Мадуро Делсі Родрігес, яка зараз виконує обов'язки президентки країни. Трамп заявив, що Родрігес погодилася на план США, утім згодом сама в.о. презиентки спростувала це тверження.

Вважається, що саме Трамп та Рубіо разом працювали над створенням та проведенням операції в Венесуелі.

Хто саме зараз керує Венесуелою — невідомо. Деякі експерти припускають, що Сполучені Штати, ймовірно, недооцінюють складність управління Венесуелою з невеликою присутністю США.

Очікується, що контингент, який розміщено в регіоні зараз, зросте щонайменше вп'ятеро. Крім того, адміністрація Трампа вирішила залишити на посаді віце-президентку Родрігес, аби зберегти стабільність уряду.

Заяви Рубіо після операції

Сам Марко Рубіо дав інтерв'ю NBC News, де заявив, що США продовжать завдавати удари по суднах, які перевозять наркотики, а також конфісковувати підсанкційні танкери, щоб чинити тиск на Венесуелу і змусити її вирішити проблеми, що виникли. За його словами, дії США направлені на боротьбу з незаконним обігом наркотиків, а не проти Венесуели.

Також він сказав, що виборів у країні найближчим часом не буде. Натомість він пояснив, що США не планують "керувати" країною, а лише допомагатимуть формувати політику, аби "Венесуела рухалася в певному напрямку".

Окремо держсекретар США звернувся до нового, можливого лідера Венесуели:

"Ви не можете перетворити Венесуелу на оперативний центр для Ірану, Росії, Хезболли, Китаю або кубинських розвідників. Це не може тривати далі. Ви не можете дозволити, щоб найбільші запаси нафти у світі перебували під контролем супротивників Сполучених Штатів

Раніше Фокус писав, як розгорталися події у Венесуелі, і що передувало військовій операції США, унаслідок якої президента Ніколаса Мадуро захопили та доставили на територію Штатів.

Дональд Трамп в етері Fox News розповів деталі того, як американці захоплювали лідера Венесуели. Операція відбувалася під його контролем: президент разом із генералами у режимі реального часу стежили за діями військових.

Згодом Трамп під час зустрічі з пресою заявив, що США керуватимуть Венесуелою доти, доки не буде забезпечено належний перехід влади після військової операції та затримання Мадуро.

А газета The New York Times увечері 3 січня повідомила, що джерело в уряді Венесуели "здало" Мадуро ЦРУ. За це шпигунське агентство, яке стежило за Мадуро, отримало грошову винагороду у розмірі 50 мільйонів доларів.