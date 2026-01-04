Рубио фактически стал "вице-королем" Венесуэлы, — WP

Государственный секретарь США Марко Рубио сыграл ключевую роль в организации операции по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. Впрочем, теперь именно Рубио должен будет выполнять роль "управленца" страной.

На его плечи будет возложена обязанность разделить нефтяные активы Венесуэлы и сформировать новое правительство. Фактически Рубио стал "вице-королем" Венесуэлы. Об этом говорится в публикации издания The Washington Post.

Один из высокопоставленных чиновников США рассказал, что перед Рубио стоит немало задач, связанных с энергетикой, выборами, санкциями и безопасностью.

Рубио более десяти лет выражал свою критику режима Мадуро и пытался добиться изменений в стране. Сесар Конда, республиканский стратег, который работал с Рубио в 2011-2014-м годах объясняет, что Рубио близка эта тема из-за родителей, которые покинули Кубу до коммунистического переворота в 1959-м году.

Американские чиновники отмечают, что Рубио имеет необходимые качества, чтобы играть важную роль в руководстве политикой США, пока администрация Трампа пытается стабилизировать Венесуэлу. Среди добродетелей, которые выделяют в Рубио, называют его знание испанского языка, хороший уровень общения с латиноамериканскими лидерами и венесуэльской оппозицией.

В то же время США должны будут назначить постоянного посланника в Венесуэле, который бы помогал Рубио осуществлять контроль над страной.

Дональд Трамп, комментируя операцию для журналистов, не смог дать четкого ответа на вопрос об управлении Венесуэлой. Он лишь сказал, что люди, "которые стоят прямо за мной" будут управлять страной "в течение определенного периода".

Президент США также отметил первые переговоры Рубио с вице-президентом Мадуро Делси Родригес, которая сейчас исполняет обязанности президента страны. Трамп заявил, что Родригес согласилась на план США, впрочем впоследствии сама и.о. президента опровергла это утверждение.

Считается, что именно Трамп и Рубио вместе работали над созданием и проведением операции в Венесуэле.

Кто именно сейчас руководит Венесуэлой — неизвестно. Некоторые эксперты предполагают, что Соединенные Штаты, вероятно, недооценивают сложность управления Венесуэлой с небольшим присутствием США.

Ожидается, что контингент, который размещен в регионе сейчас, возрастет как минимум в пять раз. Кроме того, администрация Трампа решила оставить в должности вице-президента Родригес, чтобы сохранить стабильность правительства.

Заявления Рубио после операции

Сам Марко Рубио дал интервью NBC News, где заявил, что США продолжат наносить удары по судам, перевозящим наркотики, а также конфисковывать подсанкционные танкеры, чтобы оказать давление на Венесуэлу и заставить ее решить возникшие проблемы. По его словам, действия США направлены на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, а не против Венесуэлы.

Также он сказал, что выборов в стране в ближайшее время не будет. Зато он пояснил, что США не планируют "управлять" страной, а лишь будут помогать формировать политику, чтобы "Венесуэла двигалась в определенном направлении".

Отдельно госсекретарь США обратился к новому, возможному лидеру Венесуэлы:

"Вы не можете превратить Венесуэлу в оперативный центр для Ирана, России, Хезболлы, Китая или кубинских разведчиков. Это не может продолжаться дальше. Вы не можете позволить, чтобы крупнейшие запасы нефти в мире находились под контролем противников Соединенных Штатов

Ранее Фокус писал, как разворачивались события в Венесуэле, и что предшествовало военной операции США, в результате которой президента Николаса Мадуро захватили и доставили на территорию Штатов.

Дональд Трамп в эфире Fox News рассказал детали того, как американцы захватывали лидера Венесуэлы. Операция проходила под его контролем: президент вместе с генералами в режиме реального времени следили за действиями военных.

Впоследствии Трамп во время встречи с прессой заявил, что США будут руководить Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечен надлежащий переход власти после военной операции и задержания Мадуро.

А газета The New York Times вечером 3 января сообщила, что источник в правительстве Венесуэлы "сдал" Мадуро ЦРУ. За это шпионское агентство, которое следило за Мадуро, получило денежное вознаграждение в размере 50 миллионов долларов.